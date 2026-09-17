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Ливърпул проявява сериозен интерес към 18-годишната сензация на Байерн Ленарт Карл

Ливърпул проявява сериозен интерес към 18-годишната сензация на Байерн Ленарт Карл

17 Септември, 2026 15:03 431 0

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В Мюнхен са категорични, че нямат намерение да продават халфа

Ливърпул проявява сериозен интерес към 18-годишната сензация на Байерн Ленарт Карл - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ливърпул следи отблизо развитието на 18-годишния полузащитник на Байерн (Мюнхен) Ленарт Карл. Младият халф направи силен минал сезон с екипа на баварците, с което привлече интереса на редица европейски грандове.

Английският клуб вече е установил неофициален контакт с представители на германския шампион, за да сондира възможностите около евентуално негово привлечaне. Към момента обаче конкретни преговори между двата тима не са водени.

От своя страна ръководството на Байерн няма никакво намерение да се разделя с перспективния си талант.


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