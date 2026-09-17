Ливърпул проявява сериозен интерес към 18-годишната сензация на Байерн Ленарт Карл

Ливърпул следи отблизо развитието на 18-годишния полузащитник на Байерн (Мюнхен) Ленарт Карл. Младият халф направи силен минал сезон с екипа на баварците, с което привлече интереса на редица европейски грандове.

Английският клуб вече е установил неофициален контакт с представители на германския шампион, за да сондира възможностите около евентуално негово привлечaне. Към момента обаче конкретни преговори между двата тима не са водени.

От своя страна ръководството на Байерн няма никакво намерение да се разделя с перспективния си талант.