Когато природата се превръща в енергия

Вятърът е част от природата и съществува независимо от това дали го използваме за производство на електроенергия.

При електроцентралите, работещи с въглища, нефт или природен газ, е необходимо постоянно доставяне на гориво. То се изгаря, за да бъде произведена енергия.

При вятърната турбина няма такъв процес.

Движещият се въздух завърта лопатките. Това движение се предава към генератор, който преобразува механичната енергия в електрическа.

След като турбината бъде изградена и въведена в експлоатация, тя може да произвежда електричество, без да е необходимо постоянно доставяне и изгаряне на гориво.

Но от какво е изградена една вятърна турбина?

Разбира се, самата турбина не се появява без използването на материали.

За нейното производство са необходими стомана, мед, алуминий, композитни материали и редица други компоненти.

Те се използват за кулата, лопатките, генератора, електрическите системи и останалата инфраструктура.

Тук обаче има една важна разлика.

Материалите са необходими за изграждането на съоръжението, но не се изразходват при производството на всяка следваща единица електроенергия.

След изграждането си турбината използва движението на въздуха.

Именно това е една от основните разлики между вятърната енергия и производството на енергия чрез изгаряне на изкопаеми горива.

Без процес на горене

При нормалната работа на вятърната турбина няма процес на горене.

Това означава, че при самото производство на електроенергия не се отделят директни емисии от горивен процес като въглероден диоксид, серни и азотни оксиди или фини прахови частици.

Това обаче не означава, че технологията няма екологичен отпечатък.

Производството на компонентите, добивът на материалите, транспортът, изграждането на инфраструктурата и последващото извеждане от експлоатация също трябва да бъдат взети предвид.

Затова при оценката на всяка енергийна технология е важно да се разглежда целият ѝ жизнен цикъл.

Но при самото производство на електроенергия вятърът не се изгаря и не се изчерпва.

Какво казва науката?

Проф. Павел Зехтинджиев от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към Българската академия на науките от години изследва взаимодействието между вятърните паркове, птиците и екосистемите.

В интервю за документалния филм той поставя акцент върху сравнително ниското въздействие на технологията върху околната среда при правилно планиране и оценка.

Това поставя един по-голям въпрос.

Когато произвеждаме енергия, достатъчно ли е да питаме само колко електричество получаваме?

Или трябва да питаме и как е произведено то, какви ресурси са използвани и какво остава след този процес?

Енергията и климатът

Енергийните системи по света постепенно се променят.

Причината не е само технологична. Все по-голямо значение имат и въпросите за емисиите, сигурността на доставките, цената на енергията и зависимостта от различни суровини.

Вятърът е един от природните ресурси, които могат да бъдат превърнати в електричество без изгаряне на гориво по време на самото производство.

Това е една от причините вятърната енергия да бъде част от по-широкия разговор за бъдещето на енергетиката.

Но темата не се изчерпва само с това.

Как се избира мястото за един вятърен парк?

Какво е влиянието му върху природата?

Как се оценява въздействието върху птиците и местните екосистеми?

Какво означава това за хората и регионите?

Тези въпроси са част от предстоящия документален филм:

„ВЯТЪР - ПОВЕЧЕ ОТ ЕНЕРГИЯ“

Филмът търси отговори отвъд самата технология и среща зрителите с учени, експерти, хора и региони, които са част от този разговор.

Режисьор: Неди Джон Крос

Очаквайте скоро „ВЯТЪР - ПОВЕЧЕ ОТ ЕНЕРГИЯ“.