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В София 70% от проверените заведения на 15 септември са с нарушения

В София 70% от проверените заведения на 15 септември са с нарушения

17 Септември, 2026 16:50 793 10

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НАП установи над 60 търговски обекта за цветя, които не спазват правилата

В София 70% от проверените заведения на 15 септември са с нарушения - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

В над 70% от проверените заведения в София на 15 септември фискалните инспектори от НАП са установили нарушения. Сред тях са липса на задължителни реквизити в касовата бележка, издаване на нефискален бон, наподобяващ на касова бележка, несъответствие на сумата в касата и маркираните стойности на касовия апарат. В едно от заведенията не е била издадена касова бележка при извършената контролна покупка от т.нар. „таен клиент“.

По-рано през първия учебен ден служителите на Главна дирекция „Фискален контрол“ провериха търговски обекти за продажба на цветя на едро и дребно в цялата страна. В над 60 от общо 120 проверени цветарски магазини и борси са установени нарушения, като най-честото от тях е неиздаване на касова бележка. В няколко от обектите е липсвало фискално устройство.

От НАП напомнят, че потребителите могат да упражняват граждански контрол върху отчитането на приходите от страна на търговците, като използват мобилното приложение на НАП – NRA Mobile, което сканира QR кода върху бележката. То може да се изтегли през App Store за телефони с операционна система iOS или през Google Play.

Сигнали за неиздаване на касови бележки, фалшиви платежни документи или с липсващи реквизити, както и за други данъчни и осигурителни нарушения, могат да се подават на телефона на Информационния център: 0700 18 700 или по електронна поща на адрес: [email protected].


България
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  • 1 Всичко

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  • 2 честен ционист

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    Да сменят пепелниците по-начесто, че децата вече се оплакват.

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  • 3 алибабабегов

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    16:57 17.09.2026

  • 4 Заведение

    6 1 Отговор
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    16:58 17.09.2026

  • 5 СанДюкян

    0 1 Отговор
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  • 6 Василеску

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    17:10 17.09.2026

  • 7 Челадинка

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    Скрий офисите на крадливите бабички проверяват ли ги от НАП?

    17:13 17.09.2026

  • 8 9689

    3 0 Отговор
    НАП,имам чувството,че живеете на луната.По места тези които си плащат не издават,а те са повече.Необходими са драстични мерки включително криминализиране.

    17:16 17.09.2026

  • 9 Куче влачи рейс

    0 0 Отговор
    диря няма.

    17:17 17.09.2026

  • 10 само 70%

    4 0 Отговор
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    17:20 17.09.2026

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