ЦСКА 1948 триумфира над Локомотив Пловдив и задълбочи кризистното положение на "смърфовете"

В един от най-интересните сблъсъци от седмия кръг на българската Първа лига, ЦСКА 1948 изкова ценна победа с 2:0 над Локомотив Пловдив на своя стадион в Бистрица.

Двубоят започна предпазливо, като и двата отбора предпочетоха да не рискуват излишно. В 24-ата минута гостите от Пловдив бяха близо до откриване на резултата – Адриан Кова изведе Крист Лонгвил на стрелкова позиция, но стражът на домакините Алекс Божев се намеси решително, предотвратявайки сигурен гол. След сблъсък между двамата, Божев получи медицинска помощ, но стисна зъби и продължи мача.

Точно когато всички очакваха почивката, Борислав Цонев се възползва от грешка в центъра на терена, разигра двойно с Ектор Куяр и с мощен шут разпечата вратата на Милошевич – 1:0 за ЦСКА 1948 в първата минута на добавеното време

След паузата "смърфовете" се хвърлиха в търсене на изравнителен гол. Алекс Божев отново се превърна в герой, спасявайки опасен изстрел на Парвиз Умарбаев от пряк свободен удар в 83-ата минута. Малко по-късно Александър Александров разтресе гредата, но късметът не бе на страната на пловдивчани.

В добавеното време ЦСКА 1948 нанесе втори удар – Елиаш Франко засече с глава центриране на Георги Русев от ъглов удар и оформи крайното 2:0, с което сложи точка на спора.

С този успех "червените" временно оглавиха таблицата. Локомотив Пловдив, от своя страна, остава на незавидната 13-а позиция и ще трябва да търси спешно изход от кризата.

Първа лига - 7 кръг:



Славия - Септември София 1:1

ЦСКА 1948 - Локомотив Пловдив 2:0

30 август - неделя, 19:00

Ботев Пловдив - Левски

30 август - неделя, 19:00

Спартак Варна - Лудогорец

30 август - неделя, 21:15

ЦСКА - Черно море Варна

31 август - понеделник, 19:00

Дунав Русе - Локомотив София

31 август - понеделник, 21:15

Арда Кърджали - Ботев Враца