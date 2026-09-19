Спортната красавица Мария Луиза Якобели позира в стилна мини рокля, подчертаваща нейните извивки

Популярната италианска спортна журналистка Мария Луиза Якобели за пореден път привлече вниманието на своите 4.9 милиона последователи в социалната мрежа Instagram с поредица от предизвикателни снимки.
Красавицата, която в миналото бе свързвана с романтична връзка с футболната суперзвезда Килиан Мбапе, позира в стилна мини рокля, подчертаваща нейните извивки. Публикацията бързо се превърна в хит, натрупвайки солиден брой харесвания и ласкави коментари от нейните почитатели.
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1 П..ка М..йна
23:30 19.09.2026
2 Супер
23:32 19.09.2026
3 Мисля, че
23:37 19.09.2026
4 Готин Джендър
23:39 19.09.2026