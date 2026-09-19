Спортната красавица Мария Луиза Якобели позира в стилна мини рокля, подчертаваща нейните извивки

Дейвид Бекъм смята, че няма друг играч, който да заслужава повече „Златната топка“ от Лионел Меси

Дейвид Бекъм, съсобственикът на Интер Маями и една от най-емблематичните фигури във футбола, не скри възхищението си от Лионел Меси. След като арже ...