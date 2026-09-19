Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Други спортове »
Спортната красавица Мария Луиза Якобели позира в стилна мини рокля, подчертаваща нейните извивки

Спортната красавица Мария Луиза Якобели позира в стилна мини рокля, подчертаваща нейните извивки

19 Септември, 2026 23:24 377 4

  • мария луиза якобели-
  • килиан мбапе-
  • instagram-
  • спортна журналистика-
  • шоубизнес-
  • лайфстайл

Публикацията бързо се превърна в хит

Спортната красавица Мария Луиза Якобели позира в стилна мини рокля, подчертаваща нейните извивки - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Популярната италианска спортна журналистка Мария Луиза Якобели за пореден път привлече вниманието на своите 4.9 милиона последователи в социалната мрежа Instagram с поредица от предизвикателни снимки.

Красавицата, която в миналото бе свързвана с романтична връзка с футболната суперзвезда Килиан Мбапе, позира в стилна мини рокля, подчертаваща нейните извивки. Публикацията бързо се превърна в хит, натрупвайки солиден брой харесвания и ласкави коментари от нейните почитатели.



Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 П..ка М..йна

    2 1 Отговор
    Николет Лозанов е по-симпатичен

    23:30 19.09.2026

  • 2 Супер

    2 1 Отговор
    Хубава мома

    23:32 19.09.2026

  • 3 Мисля, че

    1 0 Отговор
    Тръмп или Путин по ми аресват...

    23:37 19.09.2026

  • 4 Готин Джендър

    0 0 Отговор
    Яко бели лук или какво? Стига с публикации за леки жени!

    23:39 19.09.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове