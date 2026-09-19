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Безапелационно завръщане за Станимира Петрова на Европейското първенство в София

Безапелационно завръщане за Станимира Петрова на Европейското първенство в София

19 Септември, 2026 21:56 464 0

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Българката демонстрира забележителна форма

Безапелационно завръщане за Станимира Петрова на Европейското първенство в София - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Една от най-успешните състезателки в историята на българския бокс – Станимира Петрова, маркира завръщането си на ринга след двегодишно отсъствие с убедителна победа. Световната и четирикратна европейска шампионка доминираше изцяло в категория до 57 килограма и зарадва публиката в залата „Асикс Арена“, разгромявайки Бибяна Ловашова от Словакия с пълно съдийско единодушие – 5:0 гласа (30:26, 30:26, 29:28, 30:26, 30:27).

Българката демонстрира забележителна форма, бързина и висока класа, с което си осигури безапелационно място във втория кръг на континенталния шампионат в столицата.

Изпитанието за Петрова по пътя към четвъртфиналите обаче ще бъде изключително сериозно. На 21 септември тя излиза срещу олимпийската и световна вицешампионка Юлия Шеремета от Полша.

Българското участие в днешния състезателен ден продължава с втория мач на Благовест Неделчев в категория до 70 килограма, където негов съперник е италианецът Габриеле Ронтани.


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