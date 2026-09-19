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Двойна българска победа в IV кръг на Шахматната Олимпиада в Самарканд

Двойна българска победа в IV кръг на Шахматната Олимпиада в Самарканд

19 Септември, 2026 22:22 365 0

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Мъжете и жените постигнаха успехи

Двойна българска победа в IV кръг на Шахматната Олимпиада в Самарканд - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Националните отбори на България за мъже и жени записаха отлични успехи в четвъртия кръг на Шахматната Олимпиада, която се провежда в Самарканд, Узбекистан.

Дамският ни тим продължава безапелационното си представяне, след като надделя категорично над Румъния с 3,5:0,5 точки. Победи за българския състав постигнаха Надя Тончева на втора дъска (срещу Мируна-Дария Лехач), Белослава Кръстева на трета (срещу Андрея-Мариоара Козман) и Гергана Пейчева на четвърта (срещу Джемал Овездурдиева). На първа дъска Нургюл Салимова се съгласи на реми с Ирина Булмага. С пълен актив от 8 мач-точки след предишните успехи над Суринам, Португалия и Италия, шахматистките ни са сред десетте тима с максимален резултат от началото на турнира.

При мъжете България постигна победа с 3:1 точки срещу състава на Парагвай. В герои за тима на капитана Кирил Георгиев се превърнаха Момчил Петков, спечелил на втора дъска срещу Антонио Алмирон, и Мартин Петров, надделял на трета срещу Хуан Себастиан Мелиан. Партиите на първа и четвърта дъска (Аркадий Найдич – Гийермо Васкес и Хуан Хайнехен – Кирил Георгиев) завършиха с ремита. Това е трети успех за мъжкия състав (след тези над Лихтенщайн и Венецуела), с който той вече разполага с 6 мач-точки.

Петият кръг от надпреварата в Самарканд предстои в неделя.


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