Трима палестинци, сред които дете, загинаха при израелски удари в Газа

Най-малко трима палестинци, сред които дете, са загинали при израелски удари в различни части на Ивицата Газа в събота, съобщиха местни медицински източници.

Една от жертвите е Басир ал-Бурш, син на генералния директор на здравното министерство в Газа Мунир ал-Бурш. Според палестинското ведомство той е бил убит при въздушен удар в района Аз Захра, западно от бежанския лагер Джабалия в северната част на анклава. Аг. Reuters съобщава, че израелските военни са заявили, че при ударите са били поразени бойци, включително Басир ал-Бурш, но не са предоставили подробности за твърдението си.

При друг удар в квартал Шуджая, източно от град Газа, е загинал още един палестинец. Медицински източници съобщават и за момиче, което е починало от рани, получени по-рано през деня при израелска стрелба северно от бежанския лагер Нусейрат в централната част на Газа.

От болницата „Ал Акса“ в Дейр ал Балах съобщиха и за жена, която е била тежко ранена при стрелба източно от бежанския лагер Магази. Няма независимо потвърждение за всички обстоятелства около отделните инциденти.

По-рано израелски удар срещу мотоциклет в квартал Шейх Радуан в град Газа уби още един палестинец и рани други, сред които дете в критично състояние, съобщи палестинската агенция WAFA, цитирана от Al Jazeera.

Насилието продължава въпреки договореното с посредничеството на САЩ прекратяване на огъня през октомври 2025 г. По данни, цитирани от Reuters, оттогава при нови сблъсъци и удари в Газа са загинали над 1300 палестинци и четирима израелски военнослужещи. Преговорите за по-широко политическо уреждане и възстановяване на анклава остават блокирани заради разногласия около разоръжаването на „Хамас“ и бъдещото изтегляне на израелските сили.

Общият брой на загиналите палестинци от началото на войната през октомври 2023 г. надхвърля 73 000 според здравните власти в Газа. Тези данни не разграничават цивилни от бойци, но се използват широко от ООН и международни медии като основен източник за жертвите в анклава. Войната започна след атаката на „Хамас“ срещу Израел на 7 октомври 2023 г., при която бяха убити около 1200 души и стотици бяха взети за заложници.