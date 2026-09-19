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Трима палестинци, сред които дете, загинаха при израелски удари в Газа

Трима палестинци, сред които дете, загинаха при израелски удари в Газа

19 Септември, 2026 22:35 499 8

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Сред жертвите е и синът на генералния директор на здравното министерство в анклава

Трима палестинци, сред които дете, загинаха при израелски удари в Газа - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Най-малко трима палестинци, сред които дете, са загинали при израелски удари в различни части на Ивицата Газа в събота, съобщиха местни медицински източници.

Една от жертвите е Басир ал-Бурш, син на генералния директор на здравното министерство в Газа Мунир ал-Бурш. Според палестинското ведомство той е бил убит при въздушен удар в района Аз Захра, западно от бежанския лагер Джабалия в северната част на анклава. Аг. Reuters съобщава, че израелските военни са заявили, че при ударите са били поразени бойци, включително Басир ал-Бурш, но не са предоставили подробности за твърдението си.

При друг удар в квартал Шуджая, източно от град Газа, е загинал още един палестинец. Медицински източници съобщават и за момиче, което е починало от рани, получени по-рано през деня при израелска стрелба северно от бежанския лагер Нусейрат в централната част на Газа.

От болницата „Ал Акса“ в Дейр ал Балах съобщиха и за жена, която е била тежко ранена при стрелба източно от бежанския лагер Магази. Няма независимо потвърждение за всички обстоятелства около отделните инциденти.

По-рано израелски удар срещу мотоциклет в квартал Шейх Радуан в град Газа уби още един палестинец и рани други, сред които дете в критично състояние, съобщи палестинската агенция WAFA, цитирана от Al Jazeera.

Насилието продължава въпреки договореното с посредничеството на САЩ прекратяване на огъня през октомври 2025 г. По данни, цитирани от Reuters, оттогава при нови сблъсъци и удари в Газа са загинали над 1300 палестинци и четирима израелски военнослужещи. Преговорите за по-широко политическо уреждане и възстановяване на анклава остават блокирани заради разногласия около разоръжаването на „Хамас“ и бъдещото изтегляне на израелските сили.

Общият брой на загиналите палестинци от началото на войната през октомври 2023 г. надхвърля 73 000 според здравните власти в Газа. Тези данни не разграничават цивилни от бойци, но се използват широко от ООН и международни медии като основен източник за жертвите в анклава. Войната започна след атаката на „Хамас“ срещу Израел на 7 октомври 2023 г., при която бяха убити около 1200 души и стотици бяха взети за заложници.


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    5 1 Отговор
    На Израел ударите винаги са хуманитарни!!!
    Дори когато бомбардират деца!!!

    Коментиран от #2

    22:38 19.09.2026

  • 2 Ротшилд

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Защото всичките работите за нас и нашата "демокрация". Целият запад диша и съществува за да работи, пази и храни Израел. Ние сме фарът и лъчът на вашата свобода и права.

    Коментиран от #3

    22:43 19.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Али

    1 3 Отговор
    Сигънете край нямат. А като те клаха се радваха. Ама сега плачатм айкаим гюптенска. 9

    22:59 19.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Дойче зеле

    2 0 Отговор
    Обикновен ден в Г.......

    23:06 19.09.2026

  • 7 Подменят понятията

    3 1 Отговор
    Не пишат, че геноцидът/изтреблението продължава, а че насилието продължавало…. Днешните евробългари са подли и безскрупулни като ционистите. Подменят дори елементарните понятия, за да се натегнат пред кликата, която ръководи Европейския съюз.

    Коментиран от #8

    23:15 19.09.2026

  • 8 Иди,

    0 2 Отговор

    До коментар #7 от "Подменят понятията":

    лижи кликата, която ръководи русия.

    23:26 19.09.2026