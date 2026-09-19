Задържаха 24 души по време на безредици в Хага (ВИДЕО)

Нидерландската полиция задържа 24 души по време на крайнодясна демонстрация на Малиевелд в Хага, където участниците са използвали насилие срещу служители на реда.
По време на демонстрацията „ситуацията ескалира“ и някои протестиращи са прибягнали до насилие срещу полицията. Те са хвърляли пиротехнически изделия по органите на реда, извършвали са актове на вандализъм и са носели дрехи, които са скривали лицата им, въпреки споразумението между полицията и организаторите на демонстрацията, че това няма да бъде толерирано.
Специални правоохранителни органи и водно оръдие бяха разположени за възстановяване на обществения ред. Общинската управа на Хага реши да прекрати демонстрацията, като издаде извънредна заповед, значително разширяваща правомощията на полицията да използва сила. След това служителите на реда успяха да изтласкат протестиращите обратно в посока Централната гара на Хага.
Съобщава се, че 24-мата души, задържани по време на безредиците, са заподозрени, наред с други неща, в неподчинение на правоприлагащите органи и незаконно носене на оръжие. Според полицията някои демонстранти са скандирали и антисемитски лозунги и са правили неонацистки жестове. Ще бъде проведено допълнително разследване на тези инциденти.
Част от журналистите, отразяващи протеста, са били нападнати от протестиращи по време на демонстрацията. Полицията съобщи и за видеоклипове, разпространяващи се в социалните медии, показващи как един журналист се озовава във водата по време на разпръскването на демонстрантите. Полицията в момента е във връзка с Холандския съюз на журналистите и пострадалия репортер по този въпрос.
Полицията подчерта, че холандските правоохранителни органи отдават голямо значение на свободата на пресата и безопасността на журналистите. Ще бъде обърнато засилено внимание на разследването на случаи на насилие срещу представители на медиите и наказателното преследване на отговорните лица.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Кой псува евреите баш па у Хага!!!
Съдът е еврейски, как няма да ги арестуват!
Коментиран от #18
22:48 19.09.2026
2 сюндюк
Коментиран от #14
22:49 19.09.2026
3 Мисирки ООД
22:56 19.09.2026
4 604
22:56 19.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Росен Йорданов Пeдoфилoв
22:59 19.09.2026
7 Cтaйkoв Aнaтoли ПEДOФИЛОВ
Коментиран от #8
23:01 19.09.2026
8 604
До коментар #7 от "Cтaйkoв Aнaтoли ПEДOФИЛОВ":запали се публично в знак на протест!!!!! пхахахахахахахахя
23:03 19.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Баба Кина
23:04 19.09.2026
11 Бой по
23:07 19.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Здрасти, фейкав!
До коментар #2 от "сюндюк":Знаем, Сценаристите, всички разузнавачи по света първо на теб казват всичко.
Нямаше да е лошо дасе къпеш отвреме-навреме.
23:10 19.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Нацизмът е забранен със закон
Апропо, кога ще ни върнат арестувания форумен копеец. Тримата, които останаха тук, са слаба бира. Едно и също; никаква креативност, предизвикват прозявки.
23:25 19.09.2026
18 Тошк0 африканеца + др. некадърници
До коментар #1 от "Пич":Ще ги задържат я - който носи кръстове в леговището на сатана треба да се арестува!
23:34 19.09.2026
19 Не са се сетили
23:37 19.09.2026
20 Биг Брадър вижда всичко
23:39 19.09.2026