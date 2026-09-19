Новини
Свят »
Нидерландия »
Задържаха 24 души по време на безредици в Хага (ВИДЕО)

Задържаха 24 души по време на безредици в Хага (ВИДЕО)

19 Септември, 2026 22:45 851 20

  • хага-
  • нидерландия-
  • протест-
  • задържани

Демонстранти са скандирали антисемитски лозунги и са правили неонацистки жестове

Задържаха 24 души по време на безредици в Хага (ВИДЕО) - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Нидерландската полиция задържа 24 души по време на крайнодясна демонстрация на Малиевелд в Хага, където участниците са използвали насилие срещу служители на реда.

По време на демонстрацията „ситуацията ескалира“ и някои протестиращи са прибягнали до насилие срещу полицията. Те са хвърляли пиротехнически изделия по органите на реда, извършвали са актове на вандализъм и са носели дрехи, които са скривали лицата им, въпреки споразумението между полицията и организаторите на демонстрацията, че това няма да бъде толерирано.

Специални правоохранителни органи и водно оръдие бяха разположени за възстановяване на обществения ред. Общинската управа на Хага реши да прекрати демонстрацията, като издаде извънредна заповед, значително разширяваща правомощията на полицията да използва сила. След това служителите на реда успяха да изтласкат протестиращите обратно в посока Централната гара на Хага.

Съобщава се, че 24-мата души, задържани по време на безредиците, са заподозрени, наред с други неща, в неподчинение на правоприлагащите органи и незаконно носене на оръжие. Според полицията някои демонстранти са скандирали и антисемитски лозунги и са правили неонацистки жестове. Ще бъде проведено допълнително разследване на тези инциденти.

Част от журналистите, отразяващи протеста, са били нападнати от протестиращи по време на демонстрацията. Полицията съобщи и за видеоклипове, разпространяващи се в социалните медии, показващи как един журналист се озовава във водата по време на разпръскването на демонстрантите. Полицията в момента е във връзка с Холандския съюз на журналистите и пострадалия репортер по този въпрос.

Полицията подчерта, че холандските правоохранителни органи отдават голямо значение на свободата на пресата и безопасността на журналистите. Ще бъде обърнато засилено внимание на разследването на случаи на насилие срещу представители на медиите и наказателното преследване на отговорните лица.


Нидерландия
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    14 1 Отговор
    Оо.... голямо престъпление, та чак подигравка!!!
    Кой псува евреите баш па у Хага!!!
    Съдът е еврейски, как няма да ги арестуват!

    Коментиран от #18

    22:48 19.09.2026

  • 2 сюндюк

    17 3 Отговор
    От следващия месец ще има протести в цяла европа , обявени са официално но медиите прикриват този факт..! Възможно е да има и дигитални атаки по банки , държавни администрации и институции..! Имайте КЕШ..!

    Коментиран от #14

    22:49 19.09.2026

  • 3 Мисирки ООД

    17 2 Отговор
    И Зеленото са пЦували в Хага, ама тук няма да кажат, нали е любимец на мисирките..

    22:56 19.09.2026

  • 4 604

    2 9 Отговор
    пудинг им плаща!!!!!

    22:56 19.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Росен Йорданов Пeдoфилoв

    2 7 Отговор
    Фирмата на криминалния пeдoфил-психопaт Росен Йорданов Пeдoфилoв, „Ренова тийм“, е получила общо 916 200 евро без ДДС (1079 440 евро с ДДС) по договори със Столична община за периода от 2016 до 2023 г., когато кмет на София беше Йорданка Фандъкова.Ако тази обща сума се разпредели пропорционално за периода от около 7-8 години, това прави средно около 34500 – 39000 евро на месец. Ето детайлите около финансовите отношения и договорите:Период и обща сума: Договорите обхващат годините между 2016 и 2023 .

    22:59 19.09.2026

  • 7 Cтaйkoв Aнaтoли ПEДOФИЛОВ

    3 6 Отговор
    ПPOГPEСИС МУTPOПИTEЦИTE, pyZки тepopиcти, ПEДOФИЛ-МУНЧОBЦИTE от БE3-ФAKTИ.bg Дeниc Джaмбaзoв , Kaлин Kaмeнoв , Maртин Xpиcтoв , Пaвeл Koвaчeв , Тиxoмиp Шyмoв , Хриcтo Бoриcoв ,Aнaтoли Cтaйkoв, Beнциcлaв Mихaйлoв ,Гaлин Гaнeв от kрaдeвoтo педофилско OПГ-ПБ-ПEДOФИЛИ БOЛШEBИКИ пак са на амбразурата в отчаян опит за омаскаряване на ПП-ДБ!

    Коментиран от #8

    23:01 19.09.2026

  • 8 604

    5 2 Отговор

    До коментар #7 от "Cтaйkoв Aнaтoли ПEДOФИЛОВ":

    запали се публично в знак на протест!!!!! пхахахахахахахахя

    23:03 19.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Баба Кина

    6 1 Отговор
    Е оти тия люде се бунтуват стещу ционистите!? Е, па нали те насъскват мароканските ислямисти да атентаторствуват из Франция, Белгия и Германия. Евтеите си имат политика, правилна за тях, не са виновни. Виновни са нашите кратунки с изрусени коси в Брюксел.

    23:04 19.09.2026

  • 11 Бой по

    2 2 Отговор
    нацистките копейци!

    23:07 19.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Здрасти, фейкав!

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "сюндюк":

    Знаем, Сценаристите, всички разузнавачи по света първо на теб казват всичко.
    Нямаше да е лошо дасе къпеш отвреме-навреме.

    23:10 19.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Нацизмът е забранен със закон

    1 6 Отговор
    в Европа и България. Но тъй като затворът не ги плаши, време една върнат смъртните присъди за всякакви нацистки путинци и прилежащите им дърти путински Пич-ове.
    Апропо, кога ще ни върнат арестувания форумен копеец. Тримата, които останаха тук, са слаба бира. Едно и също; никаква креативност, предизвикват прозявки.

    23:25 19.09.2026

  • 18 Тошк0 африканеца + др. некадърници

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Ще ги задържат я - който носи кръстове в леговището на сатана треба да се арестува!

    23:34 19.09.2026

  • 19 Не са се сетили

    1 0 Отговор
    да им пуснат Новичок по примера на Кремъл.

    23:37 19.09.2026

  • 20 Биг Брадър вижда всичко

    1 0 Отговор
    Ще ги намерят озъбени някъде.

    23:39 19.09.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания