Задържаха 24 души по време на безредици в Хага (ВИДЕО)

Нидерландската полиция задържа 24 души по време на крайнодясна демонстрация на Малиевелд в Хага, където участниците са използвали насилие срещу служители на реда.

По време на демонстрацията „ситуацията ескалира“ и някои протестиращи са прибягнали до насилие срещу полицията. Те са хвърляли пиротехнически изделия по органите на реда, извършвали са актове на вандализъм и са носели дрехи, които са скривали лицата им, въпреки споразумението между полицията и организаторите на демонстрацията, че това няма да бъде толерирано.

Специални правоохранителни органи и водно оръдие бяха разположени за възстановяване на обществения ред. Общинската управа на Хага реши да прекрати демонстрацията, като издаде извънредна заповед, значително разширяваща правомощията на полицията да използва сила. След това служителите на реда успяха да изтласкат протестиращите обратно в посока Централната гара на Хага.

Съобщава се, че 24-мата души, задържани по време на безредиците, са заподозрени, наред с други неща, в неподчинение на правоприлагащите органи и незаконно носене на оръжие. Според полицията някои демонстранти са скандирали и антисемитски лозунги и са правили неонацистки жестове. Ще бъде проведено допълнително разследване на тези инциденти.

Част от журналистите, отразяващи протеста, са били нападнати от протестиращи по време на демонстрацията. Полицията съобщи и за видеоклипове, разпространяващи се в социалните медии, показващи как един журналист се озовава във водата по време на разпръскването на демонстрантите. Полицията в момента е във връзка с Холандския съюз на журналистите и пострадалия репортер по този въпрос.

Полицията подчерта, че холандските правоохранителни органи отдават голямо значение на свободата на пресата и безопасността на журналистите. Ще бъде обърнато засилено внимание на разследването на случаи на насилие срещу представители на медиите и наказателното преследване на отговорните лица.