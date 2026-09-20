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Локомотив (Пловдив) удържа ЦСКА и лиши „армейците“ от върха

Локомотив (Пловдив) удържа ЦСКА и лиши „армейците“ от върха

20 Септември, 2026 19:48 530 9

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  • футболни новини

Развръзката в мача настъпи още през първото полувреме

Локомотив (Пловдив) удържа ЦСКА и лиши „армейците“ от върха - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Локомотив (Пловдив) и ЦСКА завършиха наравно 1:1 в интензивен сблъсък от 10-ия кръг на Първа лига. Развръзката в мача на стадион „Христо Бонев“ настъпи още през първото полувреме, когато паднаха и двете попадения.

Пловдивчани откриха резултата в 10-ата минута с точен изстрел на Парвиз Умарбаев, който изведе „смърфовете“ напред. Реакцията на гостите обаче бе мигновена – само 8 минути по-късно Йоанис Питас бе на точното място и възстанови равенството за 1:1.

През второто полувреме играчите на временния наставник Даниел Моралес имаха сериозно игрово превъзходство и създадоха по-опасните голови ситуации, но така и не стигнаха до втори скъпоценен гол. Домакините се защитиха организирано, приключвайки срещата с едва два точни удара към вратата на съперника – по един във всяко полувреме.

Това бе трето равенство за ЦСКА през сезона, което попречи на тима да оглави подреждането и да измести Левски от първата позиция. Локомотив (Пловдив) пък записа първо реми за кампанията и заема 12-ото място във временното класиране.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ТОТО 1

    5 6 Отговор
    на печелившите Честото !
    за останалите не губете кураж за следващия тираж :)
    Локо ЦСКА - сватба

    19:52 20.09.2026

  • 2 Свинар

    6 2 Отговор
    Квииик!

    19:57 20.09.2026

  • 3 БайПолиграф

    6 0 Отговор
    много ниско ниво на футбола, пародия на съдийство, пристрастно коментаторче, смешник .......

    20:07 20.09.2026

  • 4 Буфер

    5 4 Отговор
    Микренски гъдулки, не знаете колко фалшиво свирите! Хванахте един осакатен Левски и задърпахте футболния Бог за шлифера. Айде по скромно, че сте по зле и под ръководството на Ицко Янев.

    20:14 20.09.2026

  • 5 Локо Пд

    6 0 Отговор
    А гредата на Локо къде я забравихте.Пристрастни журналя Припознати.

    20:24 20.09.2026

  • 6 Микренски

    1 0 Отговор
    Заслугите за една боб чорба

    20:27 20.09.2026

  • 7 Милко Балев

    1 0 Отговор
    Доволен съм от нашите. Героично равенство.

    20:29 20.09.2026

  • 8 ЦСКА Москва

    0 0 Отговор
    Локомотив бяха по добрите е се разминахме с равен !

    20:30 20.09.2026

  • 9 ХиХи

    0 0 Отговор
    Кюстендилеца ще дава ли оставка като вечно платен фен?

    20:37 20.09.2026

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