Локомотив (Пловдив) удържа ЦСКА и лиши „армейците“ от върха

Локомотив (Пловдив) и ЦСКА завършиха наравно 1:1 в интензивен сблъсък от 10-ия кръг на Първа лига. Развръзката в мача на стадион „Христо Бонев“ настъпи още през първото полувреме, когато паднаха и двете попадения.
Пловдивчани откриха резултата в 10-ата минута с точен изстрел на Парвиз Умарбаев, който изведе „смърфовете“ напред. Реакцията на гостите обаче бе мигновена – само 8 минути по-късно Йоанис Питас бе на точното място и възстанови равенството за 1:1.
През второто полувреме играчите на временния наставник Даниел Моралес имаха сериозно игрово превъзходство и създадоха по-опасните голови ситуации, но така и не стигнаха до втори скъпоценен гол. Домакините се защитиха организирано, приключвайки срещата с едва два точни удара към вратата на съперника – по един във всяко полувреме.
Това бе трето равенство за ЦСКА през сезона, което попречи на тима да оглави подреждането и да измести Левски от първата позиция. Локомотив (Пловдив) пък записа първо реми за кампанията и заема 12-ото място във временното класиране.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ТОТО 1
за останалите не губете кураж за следващия тираж :)
Локо ЦСКА - сватба
19:52 20.09.2026
2 Свинар
19:57 20.09.2026
3 БайПолиграф
20:07 20.09.2026
4 Буфер
20:14 20.09.2026
5 Локо Пд
20:24 20.09.2026
6 Микренски
20:27 20.09.2026
7 Милко Балев
20:29 20.09.2026
8 ЦСКА Москва
20:30 20.09.2026
9 ХиХи
20:37 20.09.2026