Медведев поиска военен отговор на санкциите

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев направи поредица от остри изказвания през последните часове, засягайки отношенията със САЩ и Европа, санкциите срещу Москва, западните компании в Русия и представянето на управляващата „Единна Русия“ на парламентарните избори.
Медведев: Отговорът на санкциите трябва да бъде военно възпиране
По повод новите американски санкции срещу Русия Медведев заяви, че Москва трябва да отговори с „пряко военно възпиране“.
Той твърди, че според него САЩ и европейските държави разбират единствено езика на силата.
Изказването е направено след решението на американския президент Доналд Тръмп да подпише законодателство, предвиждащо нови санкционни мерки, свързани с Русия.
Призив за изземване на западни активи
Ден по-рано Медведев предложи Русия да премине отвъд временното управление на активи на компании от „недружествени“ държави и да пристъпи към тяхното принудително изземване.
Като пример той посочи руските активи на компании като Nestlé и Auchan.
Медведев се позова на историческия опит от първите години на съветската власт, когато чуждестранни предприятия са били национализирани.
Той заяви, че западните държави не би трябвало да очакват руската страна да пази техните активи, докато самите те въвеждат санкции срещу руския бизнес.
Според Медведев Западът участва пряко в конфликта
В изказванията си заместник-председателят на Съвета за сигурност отново обвини европейските държави и САЩ, че оказват военна и финансова подкрепа на Украйна.
Медведев твърди, че западните държави предоставят на Киев оръжия, разузнавателни данни и финансови средства.
Това е политическа оценка на руския представител, а не независимо установен факт относно характера и степента на прякото участие на отделните държави във войната.
Медведев оцени представянето на „Единна Русия“
На фона на приключването на изборите за Държавната дума Медведев коментира и резултатите на „Единна Русия“.
Според него екзитполовете показват, че партията е представила достойно представяне на изборите.
Първите обработени протоколи дават на „Единна Русия“ 57,31% от гласовете, като данните продължават да се обновяват.
Медведев беше председател на предизборния щаб на партията и участваше активно в кампанията.
Изборите приключиха, преброяването продължава
Гласуването за Държавната дума приключи на 20 септември след тридневен изборен период.
Предварителната избирателна активност е 56,66%, а първите данни сочат, че пет партии преминават петпроцентната бариера.
Окончателните резултати ще бъдат обявени след приключването на преброяването и обработката на всички протоколи.
Източници: Асошиейтед прес, Ройтерс, АФП, РБК, Интерфакс, Централна избирателна комисия на Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пусин от бункера в Камчатка
22:05 20.09.2026
2 Леко пиян не знае какво говори
Коментиран от #13
22:06 20.09.2026
3 ФАКТ
22:08 20.09.2026
4 ЕВРЕИНА МЕНДЕЛ
СЕ НАРИЧА МЕДВЕДЕВ
ПАК Е ПРЕСУШИЛ
БУТИЛКА ВОДКА.
Коментиран от #8
22:08 20.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Барба Дани
22:09 20.09.2026
7 Хмм
22:12 20.09.2026
8 РЕАЛИСТ
До коментар #4 от "ЕВРЕИНА МЕНДЕЛ":Ами, може пресушава, да не е някоя мека китка, като Гяуров. В Русия има още мъже. Воюват, пият и спят с жени.
Коментиран от #16, #18, #27, #29
22:12 20.09.2026
9 Ами
молебен и палят свещи за здравето на Путин :)
22:14 20.09.2026
10 Абе
22:14 20.09.2026
11 Очаквам денят
22:15 20.09.2026
12 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ
Е бил против
РУСИЯ да напада Украйна
През 2022 ГОДИНА.
Искал е по добра подготовка
ЗА РУСКАТА АРМИЯ
Преди да предприемат тази ДВИЖУХА.
Обаче Ей Тоя Късометражен КОМПЛЕКСАР И
ПИЯНДУРНИК
МЕДВЕДЕВ
Заедно с ГЕРАСИМОВ И ШАЙГУ
Лесно Убедили
ДЪРТИЯ СМАХНАТ БОТОКС
Че 2022 Година
Киев ще падне за 3 ДНЯ.
Хаха хахахахаха хахахахаха хахахахаха
РЕЗУЛТАТЪТ 5 ГОДИНИ ПУТИНСКИ РЕЗИЛ.
Коментиран от #21
22:16 20.09.2026
13 Ти кой си
До коментар #2 от "Леко пиян не знае какво говори":Ти кой си та говориш така за руската гордост медведеф.?$!,..Това е руски елит.
22:16 20.09.2026
14 стоян георгиев
Коментиран от #20
22:18 20.09.2026
15 Зеленски и Тръмп се разбраха
22:19 20.09.2026
16 Хахахахаха
До коментар #8 от "РЕАЛИСТ":РУСКИТЕ ПИЯНДУРНИЦИ
КОГАТО СЕ НАФИРКАТ
НЕ СПЯТ С ЖЕНИТЕ СИ
БРЕ ИЗДУХАНЯК.
ЗАТОВА ЛИ ИМА ДЕМОГРАФСКА КРИЗА
В РУСКАТА КОЧИНА,
ЗАЩОТО СПЯЛИ СЪС ЖЕНИТЕ СИ
РУСКИТЕ ПИЯНДУРНИЦИ?
. ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
22:19 20.09.2026
17 ха ха хаааа
22:20 20.09.2026
18 Румен Решетников
До коментар #8 от "РЕАЛИСТ":Ти да не би да твърдиш, че спиш с мъже, щом само в Матушката ти спели с жени?
Я ми скажи, колко милиона рускини спят в Турция с турци? А в Германия?
22:20 20.09.2026
19 военен отговор на санкциите
22:22 20.09.2026
20 Е как
До коментар #14 от "стоян георгиев":За какво.Трява да има какво да разсмива нормалните хора. Той си е щатен шут все пак
22:22 20.09.2026
21 Ами
До коментар #12 от "ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ":Русия можеше да реши окраинския проблем още през 2014,
но предпочетоха да преместят действията по близо до тях.
Защото така им е много по удобно и много по евтино.
А западът просто налапа въдицата до плувката :)
Коментиран от #26, #30
22:23 20.09.2026
22 Хмм
22:28 20.09.2026
23 604
22:29 20.09.2026
24 Маша и Медведья
22:33 20.09.2026
25 аz СВО Победа 81
Украинска разработка.
Коментиран от #32
22:34 20.09.2026
26 МНОГО ЕВТИНО
До коментар #21 от "Ами":МУ ИЗЛЕЗЕ НА
БУНКЕРНАТА МЕЛЮЗГА
ТАЗИ ДВИЖУХА.
НАД 1 ТРИЛИОН ДОЛАРА
ПРОФУКАНИ
НАД МИЛИОН И ПОЛОВИНА
РУСНАЦИ УБИТИ.
ВИКАШ ДОСТА ЕВТИНО
МУ ИЗЛИЗА
ВОЙНАТА НА БУНКЕРНАТА МЕЛЮЗГА.
ХАХА ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА
22:34 20.09.2026
27 Владо
До коментар #8 от "РЕАЛИСТ":Ненормалник.
22:35 20.09.2026
28 Ташаков
22:35 20.09.2026
29 Ха ха ха ха
До коментар #8 от "РЕАЛИСТ":На фронта могат само да пият и да спят с мъже.
22:36 20.09.2026
30 Ицо
До коментар #21 от "Ами":Налапал си чепа.Фас.
22:36 20.09.2026
31 Абе
22:37 20.09.2026
32 ВЛАДИМИР ДВИЖУХИН
До коментар #25 от "аz СВО Победа 81":ЗА ПРЪВ ПЪТ
Е ПОЛЗВАН И
ДРОНЪТ
МИЧ-2000 УКРАИНСКА РАЗРАБОТКА
НА КАДРИ НАД МАСКВА
Е СНИМАН КАК ЛЕТИ СЪС
МНОГО ПО-ГОЛЯМА СКОРОСТ
ОТ ДРУГИТЕ ДРОНОВЕ.
И УДРЯ ТОЧНО В ЦЕЛТА .
ЩОМ РУСИЯ УДРЯ КИЕВ
И УКРАЙНА ЩЕ УДРЯ МАСКВА.
ТОВА Е ПОЛОЖЕНИЕТО.
22:38 20.09.2026
33 Много
22:39 20.09.2026
34 диф дядо
22:39 20.09.2026