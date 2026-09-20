Медведев поиска военен отговор на санкциите

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Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев направи поредица от остри изказвания през последните часове, засягайки отношенията със САЩ и Европа, санкциите срещу Москва, западните компании в Русия и представянето на управляващата „Единна Русия“ на парламентарните избори.

Медведев: Отговорът на санкциите трябва да бъде военно възпиране

По повод новите американски санкции срещу Русия Медведев заяви, че Москва трябва да отговори с „пряко военно възпиране“.

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Той твърди, че според него САЩ и европейските държави разбират единствено езика на силата.

Изказването е направено след решението на американския президент Доналд Тръмп да подпише законодателство, предвиждащо нови санкционни мерки, свързани с Русия.

Призив за изземване на западни активи

Ден по-рано Медведев предложи Русия да премине отвъд временното управление на активи на компании от „недружествени“ държави и да пристъпи към тяхното принудително изземване.

Като пример той посочи руските активи на компании като Nestlé и Auchan.

Медведев се позова на историческия опит от първите години на съветската власт, когато чуждестранни предприятия са били национализирани.

Той заяви, че западните държави не би трябвало да очакват руската страна да пази техните активи, докато самите те въвеждат санкции срещу руския бизнес.

Според Медведев Западът участва пряко в конфликта

В изказванията си заместник-председателят на Съвета за сигурност отново обвини европейските държави и САЩ, че оказват военна и финансова подкрепа на Украйна.

Медведев твърди, че западните държави предоставят на Киев оръжия, разузнавателни данни и финансови средства.

Това е политическа оценка на руския представител, а не независимо установен факт относно характера и степента на прякото участие на отделните държави във войната.

Медведев оцени представянето на „Единна Русия“

На фона на приключването на изборите за Държавната дума Медведев коментира и резултатите на „Единна Русия“.

Според него екзитполовете показват, че партията е представила достойно представяне на изборите.

Първите обработени протоколи дават на „Единна Русия“ 57,31% от гласовете, като данните продължават да се обновяват.

Медведев беше председател на предизборния щаб на партията и участваше активно в кампанията.

Изборите приключиха, преброяването продължава

Гласуването за Държавната дума приключи на 20 септември след тридневен изборен период.

Предварителната избирателна активност е 56,66%, а първите данни сочат, че пет партии преминават петпроцентната бариера.

Окончателните резултати ще бъдат обявени след приключването на преброяването и обработката на всички протоколи.

Източници: Асошиейтед прес, Ройтерс, АФП, РБК, Интерфакс, Централна избирателна комисия на Русия