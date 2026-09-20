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Медведев поиска военен отговор на санкциите
  Тема: Украйна

Медведев поиска военен отговор на санкциите

20 Септември, 2026 21:59, обновена 20 Септември, 2026 22:04 1 284 34

  • дмитрий медведев-
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  • кремъл-
  • единна русия-
  • украйна

Заместник-председателят на руския Съвет за сигурност коментира санкциите на САЩ, западния бизнес в Русия и резултатите от изборите

Медведев поиска военен отговор на санкциите - 1
Снимка: ТАСС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев направи поредица от остри изказвания през последните часове, засягайки отношенията със САЩ и Европа, санкциите срещу Москва, западните компании в Русия и представянето на управляващата „Единна Русия“ на парламентарните избори.

Медведев: Отговорът на санкциите трябва да бъде военно възпиране

По повод новите американски санкции срещу Русия Медведев заяви, че Москва трябва да отговори с „пряко военно възпиране“.

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Той твърди, че според него САЩ и европейските държави разбират единствено езика на силата.

Изказването е направено след решението на американския президент Доналд Тръмп да подпише законодателство, предвиждащо нови санкционни мерки, свързани с Русия.

Призив за изземване на западни активи

Ден по-рано Медведев предложи Русия да премине отвъд временното управление на активи на компании от „недружествени“ държави и да пристъпи към тяхното принудително изземване.

Като пример той посочи руските активи на компании като Nestlé и Auchan.

Медведев се позова на историческия опит от първите години на съветската власт, когато чуждестранни предприятия са били национализирани.

Той заяви, че западните държави не би трябвало да очакват руската страна да пази техните активи, докато самите те въвеждат санкции срещу руския бизнес.

Според Медведев Западът участва пряко в конфликта

В изказванията си заместник-председателят на Съвета за сигурност отново обвини европейските държави и САЩ, че оказват военна и финансова подкрепа на Украйна.

Медведев твърди, че западните държави предоставят на Киев оръжия, разузнавателни данни и финансови средства.

Това е политическа оценка на руския представител, а не независимо установен факт относно характера и степента на прякото участие на отделните държави във войната.

Медведев оцени представянето на „Единна Русия“

На фона на приключването на изборите за Държавната дума Медведев коментира и резултатите на „Единна Русия“.

Според него екзитполовете показват, че партията е представила достойно представяне на изборите.

Първите обработени протоколи дават на „Единна Русия“ 57,31% от гласовете, като данните продължават да се обновяват.

Медведев беше председател на предизборния щаб на партията и участваше активно в кампанията.

Изборите приключиха, преброяването продължава

Гласуването за Държавната дума приключи на 20 септември след тридневен изборен период.

Предварителната избирателна активност е 56,66%, а първите данни сочат, че пет партии преминават петпроцентната бариера.

Окончателните резултати ще бъдат обявени след приключването на преброяването и обработката на всички протоколи.

Източници: Асошиейтед прес, Ройтерс, АФП, РБК, Интерфакс, Централна избирателна комисия на Русия


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пусин от бункера в Камчатка

    20 16 Отговор
    Не можем, там са ни децата.

    22:05 20.09.2026

  • 2 Леко пиян не знае какво говори

    24 17 Отговор
    Този винаги е леко пиян и не знае какво говори.

    Коментиран от #13

    22:06 20.09.2026

  • 3 ФАКТ

    15 16 Отговор
    Путулер е повече про-западен от Иво Инджев.

    22:08 20.09.2026

  • 4 ЕВРЕИНА МЕНДЕЛ

    13 13 Отговор
    КОЙТО НЕЗНАЙНО ЗАЩО
    СЕ НАРИЧА МЕДВЕДЕВ

    ПАК Е ПРЕСУШИЛ
    БУТИЛКА ВОДКА.

    Коментиран от #8

    22:08 20.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Барба Дани

    15 10 Отговор
    Ако детето ви хване шишето на прощъпулник, не се притеснявайте! Може да му е писано да стане зам.-председател на съвета за сигурност на Руската федерация.

    22:09 20.09.2026

  • 7 Хмм

    10 6 Отговор
    ако и при нас беше 5% Възраждане нямаше да бъде в парламента

    22:12 20.09.2026

  • 8 РЕАЛИСТ

    12 12 Отговор

    До коментар #4 от "ЕВРЕИНА МЕНДЕЛ":

    Ами, може пресушава, да не е някоя мека китка, като Гяуров. В Русия има още мъже. Воюват, пият и спят с жени.

    Коментиран от #16, #18, #27, #29

    22:12 20.09.2026

  • 9 Ами

    13 7 Отговор
    След всяко изказване на Митя в Пентагона правят
    молебен и палят свещи за здравето на Путин :)

    22:14 20.09.2026

  • 10 Абе

    11 7 Отговор
    Този какво пие вече?

    22:14 20.09.2026

  • 11 Очаквам денят

    5 3 Отговор
    В който, руснаци и украинци, обединени ще тръгнат към залязва щото слънце. Децата си никой не може да прежали.

    22:15 20.09.2026

  • 12 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ

    10 7 Отговор
    СЕРГЕЙ НАРИШКИН
    Е бил против
    РУСИЯ да напада Украйна
    През 2022 ГОДИНА.
    Искал е по добра подготовка
    ЗА РУСКАТА АРМИЯ
    Преди да предприемат тази ДВИЖУХА.

    Обаче Ей Тоя Късометражен КОМПЛЕКСАР И
    ПИЯНДУРНИК
    МЕДВЕДЕВ
    Заедно с ГЕРАСИМОВ И ШАЙГУ
    Лесно Убедили
    ДЪРТИЯ СМАХНАТ БОТОКС

    Че 2022 Година
    Киев ще падне за 3 ДНЯ.

    Хаха хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    РЕЗУЛТАТЪТ 5 ГОДИНИ ПУТИНСКИ РЕЗИЛ.

    Коментиран от #21

    22:16 20.09.2026

  • 13 Ти кой си

    4 7 Отговор

    До коментар #2 от "Леко пиян не знае какво говори":

    Ти кой си та говориш така за руската гордост медведеф.?$!,..Това е руски елит.

    22:16 20.09.2026

  • 14 стоян георгиев

    9 5 Отговор
    Тия щуротии на Медведев са за вътрешната руска аудитория.чудя се защо ги публикуват тук?

    Коментиран от #20

    22:18 20.09.2026

  • 15 Зеленски и Тръмп се разбраха

    0 5 Отговор
    На срещата в Ню Йорк да подпишат мир и Украйна повече да не напада САЩ...ку-кууу

    22:19 20.09.2026

  • 16 Хахахахаха

    10 4 Отговор

    До коментар #8 от "РЕАЛИСТ":

    РУСКИТЕ ПИЯНДУРНИЦИ
    КОГАТО СЕ НАФИРКАТ
    НЕ СПЯТ С ЖЕНИТЕ СИ
    БРЕ ИЗДУХАНЯК.

    ЗАТОВА ЛИ ИМА ДЕМОГРАФСКА КРИЗА
    В РУСКАТА КОЧИНА,
    ЗАЩОТО СПЯЛИ СЪС ЖЕНИТЕ СИ
    РУСКИТЕ ПИЯНДУРНИЦИ?
    . ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    22:19 20.09.2026

  • 17 ха ха хаааа

    10 4 Отговор
    Докато крепостните гласуват , Маша и Медведья запиват .. 😁

    22:20 20.09.2026

  • 18 Румен Решетников

    9 3 Отговор

    До коментар #8 от "РЕАЛИСТ":

    Ти да не би да твърдиш, че спиш с мъже, щом само в Матушката ти спели с жени?
    Я ми скажи, колко милиона рускини спят в Турция с турци? А в Германия?

    22:20 20.09.2026

  • 19 военен отговор на санкциите

    4 2 Отговор
    Зеленски и Тръмп се разбраха на срещата в Ню Йорк да подпишат мир и Украйна повече да не напада САЩ...ку-кууу

    22:22 20.09.2026

  • 20 Е как

    5 2 Отговор

    До коментар #14 от "стоян георгиев":

    За какво.Трява да има какво да разсмива нормалните хора. Той си е щатен шут все пак

    22:22 20.09.2026

  • 21 Ами

    2 6 Отговор

    До коментар #12 от "ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ":

    Русия можеше да реши окраинския проблем още през 2014,
    но предпочетоха да преместят действията по близо до тях.
    Защото така им е много по удобно и много по евтино.
    А западът просто налапа въдицата до плувката :)

    Коментиран от #26, #30

    22:23 20.09.2026

  • 22 Хмм

    4 1 Отговор
    Много взеха да мрънкат ушанките.

    22:28 20.09.2026

  • 23 604

    0 1 Отговор
    другите партии не са ли интересни или?

    22:29 20.09.2026

  • 24 Маша и Медведья

    3 0 Отговор
    Никога няма да ни вкарате в Изтрезвителя .

    22:33 20.09.2026

  • 25 аz СВО Победа 81

    3 1 Отговор
    Един детайл!Тази нощ при ударите по Московска област за първи път е използвана балистична ракета "Пеликан".
    Украинска разработка.

    Коментиран от #32

    22:34 20.09.2026

  • 26 МНОГО ЕВТИНО

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Ами":

    МУ ИЗЛЕЗЕ НА
    БУНКЕРНАТА МЕЛЮЗГА
    ТАЗИ ДВИЖУХА.

    НАД 1 ТРИЛИОН ДОЛАРА
    ПРОФУКАНИ
    НАД МИЛИОН И ПОЛОВИНА
    РУСНАЦИ УБИТИ.

    ВИКАШ ДОСТА ЕВТИНО
    МУ ИЗЛИЗА
    ВОЙНАТА НА БУНКЕРНАТА МЕЛЮЗГА.

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    22:34 20.09.2026

  • 27 Владо

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "РЕАЛИСТ":

    Ненормалник.

    22:35 20.09.2026

  • 28 Ташаков

    4 0 Отговор
    Айде бе Медвед само се каниш след 3 бутилки водка,давай в перьод

    22:35 20.09.2026

  • 29 Ха ха ха ха

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "РЕАЛИСТ":

    На фронта могат само да пият и да спят с мъже.

    22:36 20.09.2026

  • 30 Ицо

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Ами":

    Налапал си чепа.Фас.

    22:36 20.09.2026

  • 31 Абе

    3 0 Отговор
    Искрено ми липсваха приказките на щатния шут на Кремъл Медведев от преди 2години,че нападение над Руска територия била червена линия, чието прекрачване Русия няма да допусне. Така ме размиваше преди. Сега в цяла Русия всеки ден се издигат димнини стълбове, а много страшните за някои хора някогашни “червени” линии, които си бяха кафяви са изтекли в канала и вече дори и кремълската пропаганда ги забрави. Сега шута е с нов репертоар вече явно.

    22:37 20.09.2026

  • 32 ВЛАДИМИР ДВИЖУХИН

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "аz СВО Победа 81":

    ЗА ПРЪВ ПЪТ
    Е ПОЛЗВАН И
    ДРОНЪТ
    МИЧ-2000 УКРАИНСКА РАЗРАБОТКА


    НА КАДРИ НАД МАСКВА
    Е СНИМАН КАК ЛЕТИ СЪС
    МНОГО ПО-ГОЛЯМА СКОРОСТ
    ОТ ДРУГИТЕ ДРОНОВЕ.

    И УДРЯ ТОЧНО В ЦЕЛТА .

    ЩОМ РУСИЯ УДРЯ КИЕВ
    И УКРАЙНА ЩЕ УДРЯ МАСКВА.
    ТОВА Е ПОЛОЖЕНИЕТО.

    22:38 20.09.2026

  • 33 Много

    0 0 Отговор
    Правилно!

    22:39 20.09.2026

  • 34 диф дядо

    0 0 Отговор
    Митя, сега вече те хванах! Кай сега пред Запада, санкциите бачкат ли?

    22:39 20.09.2026

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