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Треньорът на Барселона Трябва да подобрим някои ситуации и ще го направим

Треньорът на Барселона Трябва да подобрим някои ситуации и ще го направим

1 Септември, 2026 08:29 417 0

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През първата част играхме фантастично

Треньорът на Барселона Трябва да подобрим някои ситуации и ще го направим - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ханзи Флик коментира победата на Барселона с 5:2 над Райо Валекано в срещата от третия кръг на Ла Лига. Германският специалист изрази задоволство от успеха, след който каталунците продължават да са безгрешни и не дадоха повод на вечния съперник Реал Мадрид да се радва прекалено много на победите след завръщането на Жозе Моуриньо.

„През първата част играхме фантастично. Реагирахме добре след допуснатия гол, което е нещо, което може да се случи. Когато играем у дома, трябва да контролираме мача по-добре. Да владеем повече топката. Манталитетът ни, както и на някои играчи, е да се хвърляме в атака, но понякога е необходимо да забавим темпото. Важни са трите точки. Започнахме добре сезона. Играхме много добре през първото полувреме срещу Райо, реагирахме добре след първия им гол. Трябва да подобрим някои фази... нашият стил изисква бързо връщане на притежанието на топката. По-лесно е да се възстановиш, когато топката е в теб“, започна Флик.

След това той говори за ролята на едно от новите попълнения в тима Родри, който бе едно от най-чаканите летни попълнения. Той тази вечер започна като резерва и се появи на терена в средата на втората част.

„Родри е тук, за да контролира мача в определени моменти. Той трябва да се подобрява, защото е с нас само от няколко дни. Трябваше да имаме повече контрол, защото съперникът бе много добър и имаше много играчи, които знаят как да намират свободни пространства“, каза Флик.

След това старши треньорът бе запитан и за друга от трансферните бомби в лицето на Габриел Жезус.

„Габриел е топ нападател. Може да ни донесе много неща. Той се завърна след контузия и мисля, че е добре. Говорих с него следобед. Беше изненадан. Харесва ми неговият стил, начинът, по който играе... пасва на нашия стил. Той е страхотен трансфер, Деко свърши фантастична работа“, каза още Флик.

В център на изказването на наставника се превърнаха още Рафиня и Ямал, които вкараха общо четири от петте гола за успеха над Райо.

„Разбира се, че очаквах такова представяне от Рафиня, той е футболист от световна класа. Винаги го искам в моя отбор. А това да бъде капитан е добро за него. Днес се случиха много неща, които ме направиха щастлив, някои играчи току-що пристигнаха, а вече са на високо ниво. И отборният дух е фантастичен. Трябва да подобрим някои ситуации и ще го направим. Мисля, че Ямал винаги иска да се подобрява и може да го направи. Много съм доволен от него. Начинът, по който играе... невероятно е да се гледа. Той е на невероятно ниво“, добави Флик.


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