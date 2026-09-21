Защо паузата за мачове за националните отбори е цели три седмици?

Първата международна пауза за мачове за националните отбори през сезона ще бъде по-дълга от обичайното, след като ФИФА предприе мащабна реорганизация на календара.

Феновете и клубовете се чудят защо прекъсването е удължено до цели три седмици, което е необичайно решение, което ще се отрази на ритъма на вътрешните първенства.

Ето основните причини зад тази промяна, според обосновката на ФИФА:

1. Мащабна реорганизация на календара

Започвайки от сезон 2026/27, ФИФА взе решение да замени досегашните отделни международни паузи през септември и октомври с един-единствен, удължен прозорец. Тази нова, консолидирана пауза ще обхваща 16 последователни дни, предназначени за международни мачове, което ще засегне два уикенда от вътрешния клубен календар.

2. Спиране на клубните първенства

След неделните мачове водещите клубни първенства, както и българската efbet Лига, вече са официално спрени. През този период не са насрочени никакви двубои от най-високото ниво на вътрешните шампионати, което осигурява на националните отбори пълен достъп до всичките им състезатели, без компромиси.

3. Подновяване на вътрешните лиги

Действието в елитния футбол ще се възобнови в събота, 10 октомври. Това дава гаранция, че клубовете ще разполагат с почти три пълни седмици почивка, преди да подновят своята кампания във вътрешните първенства. Този по-дълъг период трябва да осигури време за възстановяване и подготовка.

4. Международен календар

По време на този удължен период европейските национални отбори ще изиграят четири мача, вместо традиционните два. УЕФА ще използва разширения прозорец за своите двубои от Лигата на нациите, докато други футболни асоциации ще организират квалификационни срещи и приятелски мачове, запълвайки календара.

5. Грижа за благосъстоянието на играчите

Основната причина ФИФА да въведе този консолидиран прозорец е да намали умората от часовата разлика и изтощението от дългите пътувания за футболистите от националните отбори. Чрез елиминирането на един от обичайните есенни периоди за пътувания, играчите ще пресичат континентите по-малко пъти през стандартния сезон, което е в пряк интерес на тяхното здраве и форма.

6. Цялостно въздействие върху сезона

Консолидирането на ранния есенен график намалява общия брой прекъсвания в средата на сезона от четири на три. Тази промяна цели да създаде по-последователен цикъл от клубни мачове преди ноемврийската международна пауза, осигурявайки по-голяма ритмичност на първенствата и по-малко фрагментиране на клубния футбол.