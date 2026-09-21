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Българи са сред лидерите в индивидуалните класации на ЕвроВолей 2026

Българи са сред лидерите в индивидуалните класации на ЕвроВолей 2026

21 Септември, 2026 12:42 456 6

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Въпреки че България отпадна от Германия след драматична загуба с 2:3, Алекс Николов отново бе топреализатор в мача с 24 точки и събра общо в актива си 140 за шест мача или общо 24 гейма

Българи са сред лидерите в индивидуалните класации на ЕвроВолей 2026 - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Лидерът на българския национален отбор по волейбол Александър Николов запази второто си място при реализаторите и след осминафиналите на Европейското първенство, на което София бе съдомакин.

Въпреки че България отпадна от Германия след драматична загуба с 2:3, Алекс Николов отново бе топреализатор в мача с 24 точки и събра общо в актива си 140 за шест мача или общо 24 гейма. Това прави по 5,83 точки средно на гейм.

Единствено сърбинът Дражен Лубурич има по-добра ефективност от българина, като е реализирал 80 точки за 13 гейма или средно по 6,16 точки на част. Неговото влияние обаче върху играта на Сърбия не е толкова голямо, колкото това на по-големия от братята Николови върху България. Над 5 точки средно на гейм има още само австриецът Паул Бухегер (5,69) и белгиецът Сам Деру (5,19).

Александър Николов е втори и при нападателите със 120 точки или средно по 5 на всеки изигран гейм. Пред него отново е Дражен Лубурич, който има 70 точки за 13 гейма или средно по 5,38.

Класирането на Жасмин Величков при посрещачите показва, че младият талант се е справил отлично с ролята си на либеро, което бе една от изненадите в състава на Джанлоренцо Бленджини. Българинът е пети в класацията с 41,91% перфектно посрещане. Пред него в класирането са само Александър Баргер от Австрия (50,88%), словенецът Яни Ковачич (47,22%), украинецът Олександър Бойко (43,80%) и шведът Йоел Андершон (42,31%).

Симеон Николов е шести сред най-ефективните разпределите в турнира. Българинът има 56% ефективност при разпределянето на топките в атака. Далеч напред в класацията е италианецът Симоне Джанели със 76,61% ефективност, а пред Мони Николов са още чехът Онджей Роман с 60%, полякът Марчин Коменда с 59,43%, сънародникът му Ян Фирлей с 58,70%, както и латвиецът Денис Петровс с 58,43%.

Симеон Николов е и сред челниците при изпълнителите на сервис. Българинът има общо 18 директни точки от начален удар, което е средно по 0,75 на гейм. В тази класация води австриецът Паул Бухагер със средно по 1,15 точки от сервис на гейм, а украинецът Олех Плотницки, турчинът Рамазан Ефе Мандираджъ, черногорецът Вукашин Чимбалевич и белгиецът Пиер Перен с по един ас на гейм. Последните двама обаче са играли твърде малко.

Капитанът на България Алекс Грозданов е сред челниците по успешни блокади. Той има 20 точки от успешни блокади или средно по 0,83 на гейм. Тук лидер е хърватинът Иван Михал със средно по 1,2 успешни блокади на гейм, но той е играл твърде малко - общо пет гейма и статистиката в този случай може да бъде подвеждаща.

Сред титулярите с по-добри показатели от Грозданов са италианецът Пардо Мати (1,18), белгиецът Мартайн Колсон (1,1), турчинът Бедирхан Бюлбюл (1,07), естонецът Алекс Саарема (0,89) и датчанинът Расмус Микелсонс (0,86).


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Само питам

    4 0 Отговор
    Европейското не свърши ли?

    12:47 21.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 стига вече !!!!

    2 0 Отговор
    стига

    12:50 21.09.2026

  • 4 Кретенче

    3 0 Отговор
    Русофилче

    12:51 21.09.2026

  • 5 стига вече с

    3 0 Отговор
    тоя дето мачка , реже глави , сгазва противника и т.н ...........ненормалник ...ега го изхвърлят от Италия

    12:53 21.09.2026

  • 6 На тати

    2 0 Отговор
    Момчето що не играе в майка Русия?

    12:55 21.09.2026

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