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Пламна автобус на фенове на Селтик след загубата от Рейнджърс

Пламна автобус на фенове на Селтик след загубата от Рейнджърс

21 Септември, 2026 12:00 493 0

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Няма пострадали лица

Пламна автобус на фенове на Селтик след загубата от Рейнджърс - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Шотландската пожарно-спасителна служба (SFRS) е получила сигнал за възникнал пожар в автобус, превозващ фенове на Селтик, след загубата на отбора с 0:1 от Рейнджърс в 7-ия кръг на местното първенство.

Градските власти незабавно са затворили участък от пътя в близост до стадион "Селтик Парк", за да осигурят достъп на пожарникарите до мястото на инцидента.

Полицията информира, че в резултат на инцидента няма пострадали лица.

Рейнджърс победи с минималното 1:0 като гост. Единственото попадение падна в 33-ата минута чрез Райън Надери. Селтик води в класирането с 18 точки след седем мача. Рейнджърс е втори с 16.

Компанията McLean's Coaches, която се занимава с отдаване на автобуси под наем в Северен Ланаркшир и други райони, заяви, че според тях пожарът "може да е резултат от вандалски акт".

"Запознати сме с инцидента, включващ един от нашите автобуси. В автобуса е имало пътници, включително семейства и малки деца, и отлично осъзнаваме колко плашеща е трябвало да бъде тази ситуация за всички присъстващи. За щастие, всички успяха безопасно да напуснат автобуса. Съдейки по получената от нас предварителна информация и снимки, имаме основания да смятаме, че причината за инцидента може да е акт на вандализъм. Искаме пределно ясно да подчертаем - това не е обвинение към пътниците или фенклуба. За случилото се са уведомени съответните органи, които установяват обстоятелствата около произшествието. Автобусът е бил изтеглен от мястото на инцидента и ще премине пълна техническа проверка. Ние бихме искали да благодарим на спешните служби и на всички, които са оказали помощ на място", се казва в изявление на McLean's Coaches.


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