Новини
Спорт »
Световен футбол »
Лео Меси отново пише история

Лео Меси отново пише история

21 Септември, 2026 10:29 612 1

  • лионел меси-
  • футбол-
  • интер маями

Звездите Лионел Меси и Луис Суарес се отличиха с голове за домакините, като Меси за пореден път влезе в историята с ново забележително постижение

Лео Меси отново пише история - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Интер Маями завърши наравно 2:2 у дома срещу Сан Диего в мач от редовния сезон на МЛС. Звездите Лионел Меси и Луис Суарес се отличиха с голове за домакините, като Меси за пореден път влезе в историята с ново забележително постижение.

Аржентинският магьосник реализира едно от попаденията си директно от свободен удар, което се оказа негов 75-и такъв гол в кариерата му. С това Меси изпревари Жаир (74 гола) и вече заема еднолично второ място в световната ранглиста по този показател. Пред него остава само бразилецът Марселиньо Кариока със 78 гола. За сравнение, вечният съперник на Меси, Кристиано Роналдо, има 65 гола от свободни удари.

Това беше и 20-ият гол за 39-годишния аржентинец в настоящия сезон на МЛС, което му осигури още по-солидно лидерство в голмайсторската листа, изпреварвайки Петар Муса от Далас, който е с 18 попадения.

Меси също така продължи своята впечатляваща резултатна серия до 8 поредни мача, като в този отрязък е отбелязал 8 гола и е направил 4 асистенции.

Общо в 23 мача през сезона в МЛС нападателят вече има 20 гола и 11 асистенции.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 нннн

    0 0 Отговор
    Айде стига пишат историята спортистите! Оставете историците да вършат тази работа.

    11:01 21.09.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове