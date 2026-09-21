Лео Меси отново пише история

Интер Маями завърши наравно 2:2 у дома срещу Сан Диего в мач от редовния сезон на МЛС. Звездите Лионел Меси и Луис Суарес се отличиха с голове за домакините, като Меси за пореден път влезе в историята с ново забележително постижение.

Аржентинският магьосник реализира едно от попаденията си директно от свободен удар, което се оказа негов 75-и такъв гол в кариерата му. С това Меси изпревари Жаир (74 гола) и вече заема еднолично второ място в световната ранглиста по този показател. Пред него остава само бразилецът Марселиньо Кариока със 78 гола. За сравнение, вечният съперник на Меси, Кристиано Роналдо, има 65 гола от свободни удари.

Това беше и 20-ият гол за 39-годишния аржентинец в настоящия сезон на МЛС, което му осигури още по-солидно лидерство в голмайсторската листа, изпреварвайки Петар Муса от Далас, който е с 18 попадения.

Меси също така продължи своята впечатляваща резултатна серия до 8 поредни мача, като в този отрязък е отбелязал 8 гола и е направил 4 асистенции.

Общо в 23 мача през сезона в МЛС нападателят вече има 20 гола и 11 асистенции.