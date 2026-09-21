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Гари Невил: Срам! Това бе най-ужасният мач на Юнайтед, който някога съм гледал!

Гари Невил: Срам! Това бе най-ужасният мач на Юнайтед, който някога съм гледал!

21 Септември, 2026 11:29 380 0

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„Червените дяволи“ продължиха разочароващото си начало на сезона, стигайки само до равенство 1:1 на „Крейвън Котидж“

Гари Невил: Срам! Това бе най-ужасният мач на Юнайтед, който някога съм гледал! - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Легендата на Манчестър Юнайтед Гари Невил заяви, че 15-минутният период, в който е гледал бившия си клуб срещу Фулъм, е бил най-слабият, на който е ставал свидетел за всичките си 46 години като привърженик на тима.

„Червените дяволи“ продължиха разочароващото си начало на сезона, стигайки само до равенство 1:1 на „Крейвън Котидж“. Лисандро Мартинес си отбеляза комичен автогол, а в края на срещата Матеус Куня спаси точката за тима след рикошет.

През по-голямата част от следобеда Юнайтед с нищо не застраши домакините, а Невил остана изумен както от ниското качество на играта, така и от липсата на каквото и да е старание. Бившият десен защитник призна, че не помни друг състав на Манчестър Юнайтед да е стигал толкова ниско.

„Гледам Манчестър Юнайтед от петгодишен и това са най-ужасните 15 минути, които съм виждал през живота си. Абсолютно срамно представяне. Никога не съм виждал такава безхаберност. Какво ли си мисли Карик в момента?“, коментира Невил в ефира на Sky Sports.

„Трудно ми е да гледам как просто се разхождат по терена. Никога не бива да се разхождаш по време на мач. Изключително странно е. Прилича на двубой от тренировка – няколко минути едните с потници играят срещу другите, а след това ролите се разменят“, каза още той.


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