Пиян шофьор на камион събори ограда в Бургас

Задържаха 51-годишен шофьор на камион, след като катастрофира с 2,38 промила алкохол в Бургас, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 18 септември около 9 :00 часа в района на база „Славянка“ на едноименната бургаска улица.

При десен завой товарният автомобил с прикачено ремарке съборил част от ниска метална ограда в двора на базата. При произшествието са нанесени материални щети.

Пристигналите на място служители на „Пътна полиция“ тествали 51-годишния водач от София за употреба на алкохол. Дрегерът отчел 2,38 промила.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа. Работата по случая продължава.