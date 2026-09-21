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Пиян шофьор на камион събори ограда в Бургас

Пиян шофьор на камион събори ограда в Бургас

21 Септември, 2026 12:48 545 7

  • пиян-
  • шофьор-
  • камион-
  • бургас

Пристигналите на място служители на „Пътна полиция“ тествали 51-годишния водач от София за употреба на алкохол. Дрегерът отчел 2,38 промила

Пиян шофьор на камион събори ограда в Бургас - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Задържаха 51-годишен шофьор на камион, след като катастрофира с 2,38 промила алкохол в Бургас, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 18 септември около 9 :00 часа в района на база „Славянка“ на едноименната бургаска улица.

При десен завой товарният автомобил с прикачено ремарке съборил част от ниска метална ограда в двора на базата. При произшествието са нанесени материални щети.

Пристигналите на място служители на „Пътна полиция“ тествали 51-годишния водач от София за употреба на алкохол. Дрегерът отчел 2,38 промила.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа. Работата по случая продължава.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нещо друго

    3 0 Отговор
    съборил ли е, или само оградата?

    Коментиран от #4

    12:54 21.09.2026

  • 2 Статията продължаваше

    2 0 Отговор
    Но са я изрязали.
    Около 02:15 часа в събота на бургаската ул. „Булаир“ пък служители на Първо районно управление спрели за проверка „Хюндай Кона“ с украинска регистрация, управляван от 41-годишен украински гражданин със статут на бежанец, който живее във Варна. Тестът за алкохол отчел 1,51 промила.

    12:54 21.09.2026

  • 3 Един шофьор

    2 0 Отговор
    Пиян е груба дума ,казва се пийнал.

    12:55 21.09.2026

  • 4 НИЩО МУ НЯМА

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Нещо друго":

    НЕ..САМО
    СУМПС И ТРУДОВАТА КНИЖКА...😟

    12:56 21.09.2026

  • 5 база „Славянка“

    2 0 Отговор
    Д се преименува веднага на "Атлантичка" че дразни Гюровците !

    13:10 21.09.2026

  • 6 Деций

    1 0 Отговор
    Тук работа е много зле,и вместо да се оправя,тя става безнадеждна.Време е за живито отнемащи мерки към подобни индивиди!Със сухо дърво до като стане тиквата на пихтия.На противниците на подобни мерки " недемократични" мерки пожелавам среща на техни близки с подобни индивиди!

    13:14 21.09.2026

  • 7 Чудо голямо

    0 0 Отговор
    Нали не се е метнал от пирса това е важното

    13:30 21.09.2026

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