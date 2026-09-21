Пиян шофьор на камион събори ограда в Бургас

Задържаха 51-годишен шофьор на камион, след като катастрофира с 2,38 промила алкохол в Бургас, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал на 18 септември около 9 :00 часа в района на база „Славянка“ на едноименната бургаска улица.
При десен завой товарният автомобил с прикачено ремарке съборил част от ниска метална ограда в двора на базата. При произшествието са нанесени материални щети.
Пристигналите на място служители на „Пътна полиция“ тествали 51-годишния водач от София за употреба на алкохол. Дрегерът отчел 2,38 промила.
Мъжът е задържан за срок до 24 часа. Работата по случая продължава.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нещо друго
Коментиран от #4
12:54 21.09.2026
2 Статията продължаваше
Около 02:15 часа в събота на бургаската ул. „Булаир“ пък служители на Първо районно управление спрели за проверка „Хюндай Кона“ с украинска регистрация, управляван от 41-годишен украински гражданин със статут на бежанец, който живее във Варна. Тестът за алкохол отчел 1,51 промила.
12:54 21.09.2026
3 Един шофьор
12:55 21.09.2026
4 НИЩО МУ НЯМА
До коментар #1 от "Нещо друго":НЕ..САМО
СУМПС И ТРУДОВАТА КНИЖКА...😟
12:56 21.09.2026
5 база „Славянка“
13:10 21.09.2026
6 Деций
13:14 21.09.2026
7 Чудо голямо
13:30 21.09.2026