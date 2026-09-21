Деси Тенекеджиева загуби майка си дни преди важен спектакъл

Деси Тенекеджиева преживява тежка лична загуба само дни преди едно от големите си творчески събития. Актрисата и продуцент съобщи, че на 19 септември е починала майка ѝ – Татяна Моисей Холост-Тенекеджиева, позната на близките и поколения свои ученици като Танечка.
Тенекеджиева сподели тъжната новина в социалните мрежи, като разкри и болезнено съвпадение – майка ѝ си е отишла именно на рождения ден на покойния ѝ баща. В емоционалното си послание актрисата си представя двамата отново заедно, заобиколени от любимите им творци, писатели и композитори.
Татяна Тенекеджиева дълги години е била преподавател във Френската гимназия във Варна. Дъщеря ѝ я описва като отдаден учител, будител и човек с призвание към режисурата и изкуството.
Тежката загуба идва непосредствено преди концерт-спектакъла „Любов“, който Деси Тенекеджиева и маестро Йордан Камджалов ще представят на 25 септември от 20:00 часа в Зала 1 на НДК.
Въпреки случилото се актрисата е решила да не отлага събитието. Вместо това тя ще го превърне в своеобразен поклон пред майка си и ще ѝ посвети спектакъла.
„Любовта не се отлага“, пише Тенекеджиева в посланието си, като определя любовта като начало, край и смисъл.
Особено символичен в този момент е финалът на спектакъла – „The Show Must Go On“ на Queen. Песента за продължаването напред въпреки болката придобива още по-лично значение за актрисата след загубата на майка ѝ.
„Любов“ събира на една сцена музика, поезия, кино и танц. В спектакъла участват млади български таланти, GENESIS Orchestra, а специален гост-вокалист е Крисия.
Деси Тенекеджиева познава тежестта на личната загуба още от млада възраст. През 1998 г. тя губи съпруга си – режисьора Стоян Камбарев, когато е на 27 години, а синът им Йосиф е едва на пет. Години по-късно актрисата създава фондация на негово име, чрез която подкрепя млади български творци.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Съболезнования
12:58 21.09.2026
2 Светльо
Коментиран от #5
12:59 21.09.2026
3 Механик
Скръбта и обичта са интимни чувства и не са за пред всички. Още повече облечни в Шоу маст г он и прочее клишенца.
13:09 21.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Механик
До коментар #2 от "Светльо":A здрасти. Ми то ако не си евреин нямаш шанс да пробиеш някъде.
п.п.
Може пък и да имаш шанс, но ще за нещо като миньор, шофьор, строител и пр. където се иска да се работи.
13:10 21.09.2026
6 Лелее
13:19 21.09.2026