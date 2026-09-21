Деси Тенекеджиева загуби майка си дни преди важен спектакъл

Деси Тенекеджиева преживява тежка лична загуба само дни преди едно от големите си творчески събития. Актрисата и продуцент съобщи, че на 19 септември е починала майка ѝ – Татяна Моисей Холост-Тенекеджиева, позната на близките и поколения свои ученици като Танечка.

Тенекеджиева сподели тъжната новина в социалните мрежи, като разкри и болезнено съвпадение – майка ѝ си е отишла именно на рождения ден на покойния ѝ баща. В емоционалното си послание актрисата си представя двамата отново заедно, заобиколени от любимите им творци, писатели и композитори.

Татяна Тенекеджиева дълги години е била преподавател във Френската гимназия във Варна. Дъщеря ѝ я описва като отдаден учител, будител и човек с призвание към режисурата и изкуството.

Тежката загуба идва непосредствено преди концерт-спектакъла „Любов“, който Деси Тенекеджиева и маестро Йордан Камджалов ще представят на 25 септември от 20:00 часа в Зала 1 на НДК.

Въпреки случилото се актрисата е решила да не отлага събитието. Вместо това тя ще го превърне в своеобразен поклон пред майка си и ще ѝ посвети спектакъла.

„Любовта не се отлага“, пише Тенекеджиева в посланието си, като определя любовта като начало, край и смисъл.

Особено символичен в този момент е финалът на спектакъла – „The Show Must Go On“ на Queen. Песента за продължаването напред въпреки болката придобива още по-лично значение за актрисата след загубата на майка ѝ.

„Любов“ събира на една сцена музика, поезия, кино и танц. В спектакъла участват млади български таланти, GENESIS Orchestra, а специален гост-вокалист е Крисия.

Деси Тенекеджиева познава тежестта на личната загуба още от млада възраст. През 1998 г. тя губи съпруга си – режисьора Стоян Камбарев, когато е на 27 години, а синът им Йосиф е едва на пет. Години по-късно актрисата създава фондация на негово име, чрез която подкрепя млади български творци.