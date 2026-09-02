Спортът по ТВ в сряда (2 септември)

Цанко Цанков: Акули, отровни медузи и вълни като триетажна сграда – пътят на българина към най‑екстремните плувни маратони в света

Българският плувец Цанко Цанков беше гост в Discord канала на Gong.bg. Той е известен с уникалните си постижения и рекорди в плуването в открити во ...