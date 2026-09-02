Новини
Спорт »
Спортът по ТВ »
Спортът по ТВ в сряда (2 септември)

Спортът по ТВ в сряда (2 септември)

2 Септември, 2026 06:25 363 0

  • тв спорт-
  • спорт тв-
  • футбол-
  • спорт

Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в сряда (2 септември) - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg


15.45 Колоездене: Обиколка на Испания, етап 11, мъже Евроспорт 1

16.00 Сасуоло – Фрозиноне МАХ Спорт 3

17.00 Волейбол, Европейско първенство, жени МАХ Спорт 2

17.30 Тенис : Открито първенство на САЩ Евроспорт 2

18.45 Тенис : Открито първенство на САЩ Евроспорт 1

19.00 Удинезе – Венеция МАХ Спорт 3

20.00 Славия – Левски Диема спорт

20.00 Волейбол, Европейско първенство, жени МАХ Спорт 2

21.45 Оснабрюк – Байерн Диема спорт 3

22.00 Бърнли – Мидълзбро Диема спорт 2


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове