Спортът по ТВ в сряда (2 септември)

15.45 Колоездене: Обиколка на Испания, етап 11, мъже Евроспорт 1
16.00 Сасуоло – Фрозиноне МАХ Спорт 3
17.00 Волейбол, Европейско първенство, жени МАХ Спорт 2
17.30 Тенис : Открито първенство на САЩ Евроспорт 2
18.45 Тенис : Открито първенство на САЩ Евроспорт 1
19.00 Удинезе – Венеция МАХ Спорт 3
20.00 Славия – Левски Диема спорт
20.00 Волейбол, Европейско първенство, жени МАХ Спорт 2
21.45 Оснабрюк – Байерн Диема спорт 3
22.00 Бърнли – Мидълзбро Диема спорт 2
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