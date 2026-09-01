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Мойс Кийн официално подсили Комо

Мойс Кийн официално подсили Комо

1 Септември, 2026 22:06 403 0

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Италианският национал пристига с впечатляваща статистика и амбиции за успехи в Серия А и Европа

Мойс Кийн официално подсили Комо - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В последните часове на летния трансферен прозорец в Серия А, Комо направи истински фурор, като обяви официално привличането на нападателя Мойс Кийн. Италианският национал пристига от Фиорентина под наем, но с клауза за задължително откупуване, а общата стойност на сделката достига внушителните 40 милиона евро. В тази сума са включени таксата за наем, бъдещият постоянен трансфер и допълнителни бонуси, които могат да се активират при определени условия.

Мойс Кийн, който само преди година премина във Фиорентина от Ювентус срещу 13 милиона евро плюс бонуси, бързо се превърна в един от най-резултатните нападатели в калчото. За 59 мача в Серия А с екипа на "виолетовите" той реализира цели 27 попадения. Особено силен бе сезон 2024/25, когато Кийн отбеляза 19 гола в първенството, добави още пет в Лигата на конференциите и се разписа веднъж в Купата на Италия. На международната сцена нападателят също впечатлява – с 13 гола в 26 срещи за националния отбор на Италия, той поддържа средно по едно попадение на всеки два мача.

С привличането на 26-годишния Кийн, Комо продължава да затвърждава амбициите си за силно представяне както в Италия, така и на европейската сцена. Той става деветото ново попълнение на клуба това лято, след като към отбора вече се присъединиха имена като Трево Чалоба, Матия Либерали, Луис Мия, Ян Коуто, Самуеле Ричи, Андрес Куенка, Кайки и Уили Камбуала. Под ръководството на Сеск Фабрегас, Комо изглежда готов да се бори с най-добрите.

Мойс Кийн ще дебютира за новия си клуб в предстоящия двубой срещу бившия си тим Фиорентина, който ще се изиграе в петък вечер. Освен битките в Серия А, Комо се изправя и пред вълнуващи предизвикателства в Шампионската лига, където ще премери сили с грандове като Пари Сен Жермен, Манчестър Юнайтед и Барселона.


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