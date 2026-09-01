Стан Вавринка: Джокович остава страховит съперник, дори след сензационното отпадане в Ню Йорк

Тенис светът бе разтърсен от изненадващи резултати още в първия кръг на Откритото първенство на САЩ. Двубоят, който феновете очакваха с нетърпение – между Новак Джокович и Стан Вавринка – така и не се състоя, след като и двамата напуснаха надпреварата преждевременно. Сърбинът, считан за фаворит, претърпя шокиращо поражение в петсетова битка срещу аржентинеца Мариано Навоне, което беляза най-ранното му отпадане от турнир от Големия шлем за последните 18 години. Междувременно Вавринка, който вече обяви, че това е последният му сезон, се сбогува с US Open след загуба от Матео Беретини.

На финалната си пресконференция в Ню Йорк трикратният шампион от Големия шлем и победител в US Open през 2016 г. не пропусна да коментира драматичния развой около Джокович. „Гледах мача с интерес. Навоне е изключително труден противник, особено при тези горещини и на тази сцена. Видяхме колко умело усложнява нещата за съперниците си“, сподели Вавринка.

Швейцарецът обърна внимание и на видимите затруднения на Джокович по време на срещата. „Очевидно Новак се бореше с някакъв физически проблем, макар че не знаем точната причина. Това със сигурност повлия на представянето му“, отбеляза Вавринка.

Въпреки неочакваното отпадане, Вавринка не спести похвалите си към сърбина. „Ако погледнем цялостното му представяне през сезона, Джокович продължава да достига финали и полуфинали на най-големите турнири. Докато е активен, той остава изключително опасен съперник за всеки“, категоричен бе швейцарецът.

Двамата ветерани са се изправяли един срещу друг цели 27 пъти, като Джокович води с 21 победи срещу 6 за Вавринка. Любопитен факт е, че две от трите си титли от Големия шлем швейцарецът печели именно след епични победи над сърбина – на финалите на Ролан Гарос през 2015 г. и US Open през 2016 г.

С отпадането на Вавринка и Джокович още в първия кръг, US Open 2026 се превърна в турнир на изненадите. За Вавринка това бе последният танц на американска земя, а за Джокович – напомняне, че дори най-големите шампиони са уязвими. Но както самият Вавринка подчерта: „Докато Новак е на корта, никой не може да го подцени“.