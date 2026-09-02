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Одеса е подложена на масирана въздушна атака

Одеса е подложена на масирана въздушна атака

2 Септември, 2026 06:28 623 12

  • одеса-
  • руска агресия-
  • война

Трима души са пострадали, сред тях и дете

Одеса е подложена на масирана въздушна атака - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Одеса е подложена на масирана въздушна атака, в града отекват силни взривове, съобщи началникът на Одеската градска военна администрация Сергей Лисак в Телеграм.

Трима души са пострадали, сред тях и дете, в резултат на среднощната атака, добави Лисак, цитиран от БТА.

Щети са нанесени на инфраструктурата, има разрушени жилища, се казва още в съобщението.

В няколко части на града след силните взривове спря и електроснабдяването.

Въздушната тревога бе обявена в 01:59 ч. местно време (и българско), като продължава повече от час.

Регионалните власти призовават жителите незабавно да се укрият в бомбоубежища.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградския, Измаилския и Белгород-Днестровския район.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами

    10 0 Отговор
    време е да стават !

    Коментиран от #6, #8

    06:30 02.09.2026

  • 2 Урсула

    14 0 Отговор
    Ааа не мое да бъде! Че те с какво стрелят руснаците бе!?

    06:31 02.09.2026

  • 3 Руският град Одеса

    13 0 Отговор
    И Одеса ! И Одеса !

    06:33 02.09.2026

  • 4 Kaлпазанин

    13 0 Отговор
    А какво стана с Крим ,там обръча се затваряше ,руснаците бягаха тцтцтцтц че и зима иде

    06:33 02.09.2026

  • 5 Добре де,

    6 1 Отговор
    що не пише колко са българите в Одеса,голям пропуск?

    06:34 02.09.2026

  • 6 Европеец

    13 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ами":

    Прочетох заглавието и статията по диагонал..... Имаше една поговорка: като не щеш Мира ,на ти секира.... Диагонала беше да видя българите в Одеса Дали са си там, Не че ме интересуват, но да видя авторката да не е пропуснала да го напише отново.....

    06:37 02.09.2026

  • 7 Урсула

    10 0 Отговор
    Еииии голяма грешка направихме че им продадохме на руснаците толкова перални!

    06:41 02.09.2026

  • 8 Нека

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ами":

    благодарят на ЕвроУрсулите !

    06:42 02.09.2026

  • 9 150 000 те души

    8 0 Отговор
    Българите в Одеска област - над 150 000 души добре да знаят, щом забележат къща , апартамент, склад или каквото и да е от което влизат и излизат войници или са докарали оръжие , да бягат далеч от там и въобще да не приближават.
    Е там ще има взривове.

    06:42 02.09.2026

  • 10 Уффф

    7 0 Отговор
    Българите в Украйна подкрепят Русия в интерес на истината.

    Коментиран от #12

    06:48 02.09.2026

  • 11 Ку куто Богдана Бесараб

    7 0 Отговор
    Вчера по одеска област бяха изстреляни 20 ракети Бандерол , 5 ракети Данте , 5 каба 500 и 7 реактивни Шахеда . В Измаил и Одеса кораб не влизал с от месец .

    06:49 02.09.2026

  • 12 Защото

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Уффф":

    Украина е Русия.

    06:50 02.09.2026

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