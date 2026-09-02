Одеса е подложена на масирана въздушна атака, в града отекват силни взривове, съобщи началникът на Одеската градска военна администрация Сергей Лисак в Телеграм.
Трима души са пострадали, сред тях и дете, в резултат на среднощната атака, добави Лисак, цитиран от БТА.
Щети са нанесени на инфраструктурата, има разрушени жилища, се казва още в съобщението.
В няколко части на града след силните взривове спря и електроснабдяването.
Въздушната тревога бе обявена в 01:59 ч. местно време (и българско), като продължава повече от час.
Регионалните власти призовават жителите незабавно да се укрият в бомбоубежища.
Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградския, Измаилския и Белгород-Днестровския район.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ами
Коментиран от #6, #8
06:30 02.09.2026
2 Урсула
06:31 02.09.2026
3 Руският град Одеса
06:33 02.09.2026
4 Kaлпазанин
06:33 02.09.2026
5 Добре де,
06:34 02.09.2026
6 Европеец
До коментар #1 от "Ами":Прочетох заглавието и статията по диагонал..... Имаше една поговорка: като не щеш Мира ,на ти секира.... Диагонала беше да видя българите в Одеса Дали са си там, Не че ме интересуват, но да видя авторката да не е пропуснала да го напише отново.....
06:37 02.09.2026
7 Урсула
06:41 02.09.2026
8 Нека
До коментар #1 от "Ами":благодарят на ЕвроУрсулите !
06:42 02.09.2026
9 150 000 те души
Е там ще има взривове.
06:42 02.09.2026
10 Уффф
Коментиран от #12
06:48 02.09.2026
11 Ку куто Богдана Бесараб
06:49 02.09.2026
12 Защото
До коментар #10 от "Уффф":Украина е Русия.
06:50 02.09.2026