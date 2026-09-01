Христо Янев ще бъде уволнен от ЦСКА

Присъдата е издадена – Христо Янев ще бъде уволнен, твърди „Мач Телеграф“. Очаква се това да стане през паузата за мачовете на националните отбори, която стартира на 20 септември. Освобождаването на треньора е свързано най-вече с начина, по който отборът играе, а не толкова за резултатите. Шефовете искат ЦСКА да играе атакуващ и доминиращ футбол, а Янев не може да се справи със задачата според ръководството и феновете, които онзи ден пак викаха „Оставка“ по адрес на треньора.

Възможно е уволнението да стане и по-рано, ако се изпълни едно от двете условия – ЦСКА да се издъни в предстоящите 4 мача преди паузата – три в efbet Лига и финала за Суперкупата с Левски или ръководството по-скоро да успее да намери нов треньор, който да замести Христо Янев. Ако настъпи първото събитие, спортният директор Валентин Илиев ще бъде назначен за временен треньор, докато се намери такъв за постоянно. „Червените“ шефове гласяха бившия защитник за временен старши треньор на първия тим, още докато той водеше дублиращия отбор, но Христо Янев изведе ЦСКА до равенство с Карабах в Азербайджан и това му спаси главата. Валентин Илиев пък беше назначен за спортен директор, за да съветва Янев около състава и тактиката. Ако пък шефовете успеят да намерят нов треньор до паузата, роденият в Казанлък бивш халф ще бъде заменен, независимо от резултатите.

Към днешна дата ЦСКА търси усилено чужденец за нов треньор. Целта на шефовете е той да има богата визитка. Припомняме, че „червените“ имаха същото желание и преди началото на миналия сезон, но след поредица от откази беше привлечен босненецът Душан Керкез. Сега обаче „червените“ са значително по-улеснени, защото отборът ще играе поне до края на годината в европейски клубни турнири и скоро ще открие нов модерен стадион.

Пожарен вариант, ако не се намери чужденец, е Александър Тунчев. Бившият защитник на „червените“ показва високо ниво в Арда, който е превърнал в много силен отбор, без в Кърджали да разполагат със солиден бюджет. Нещо повече – в ЦСКА харесват футбола, който Тунчев налага в Арда и това е в основата на желанието им да привлекат треньора на „Армията“.