Гимнастичката Магдалина Миневска сияе на родното Черноморие

Лятото по българското Черноморие тази година бе озарено от присъствието на една от най-талантливите ни грации – Магдалина Миневска. Звездата на националния ансамбъл по художествена гимнастика сподели вълнуващи снимки от своята ваканция на популярния Масаро Бийч, разположен на къмпинг Градина. На кадрите тя демонстрира не само завидна гъвкавост, но и неподправена радост от живота, докато се наслаждава на слънчевите лъчи и морския бриз.

След Олимпийските игри в Париж 2024, Магдалина и още четири нейни съотборнички взеха трудното решение да се оттеглят от националния ансамбъл. Въпреки това, съдбата ѝ поднесе нова възможност – през октомври 2025 г. Българската федерация по художествена гимнастика официално обяви, че Миневска се завръща в отбора. Решението ѝ е продиктувано от желанието да се бори за олимпийска квота за Лос Анджелис 2028 и да продължи да вдъхновява младите таланти в спорта.

Известна не само с постиженията си на килима, но и с връзката си със световния рекордьор във вдигането на тежести Карлос Насар, Магдалина Миневска продължава да бъде сред най-обсъжданите имена в българския спортен елит. Сега, с нови цели и свежа мотивация, тя е готова да покори нови върхове и да прослави България на световната сцена.