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Гимнастичката Магдалина Миневска сияе на родното Черноморие

Гимнастичката Магдалина Миневска сияе на родното Черноморие

1 Септември, 2026 23:11 943 9

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  • къмпинг градина-
  • париж 2024

Лятна приказка, изпълнена с вдъхновение и амбиция

Гимнастичката Магдалина Миневска сияе на родното Черноморие - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Лятото по българското Черноморие тази година бе озарено от присъствието на една от най-талантливите ни грации – Магдалина Миневска. Звездата на националния ансамбъл по художествена гимнастика сподели вълнуващи снимки от своята ваканция на популярния Масаро Бийч, разположен на къмпинг Градина. На кадрите тя демонстрира не само завидна гъвкавост, но и неподправена радост от живота, докато се наслаждава на слънчевите лъчи и морския бриз.

След Олимпийските игри в Париж 2024, Магдалина и още четири нейни съотборнички взеха трудното решение да се оттеглят от националния ансамбъл. Въпреки това, съдбата ѝ поднесе нова възможност – през октомври 2025 г. Българската федерация по художествена гимнастика официално обяви, че Миневска се завръща в отбора. Решението ѝ е продиктувано от желанието да се бори за олимпийска квота за Лос Анджелис 2028 и да продължи да вдъхновява младите таланти в спорта.

Известна не само с постиженията си на килима, но и с връзката си със световния рекордьор във вдигането на тежести Карлос Насар, Магдалина Миневска продължава да бъде сред най-обсъжданите имена в българския спортен елит. Сега, с нови цели и свежа мотивация, тя е готова да покори нови върхове и да прослави България на световната сцена.



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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сияе евалла

    4 1 Отговор
    Щото още не е зърнала говньото до рамото си..... ХА ХА ХА..

    23:14 01.09.2026

  • 2 Да бе !

    3 1 Отговор
    На един връх гарантирано се качи !

    23:15 01.09.2026

  • 3 Бедстващ Наивняк

    4 0 Отговор
    То това е признак за проблеми с главата - нашЯнското айноморие е само за упорити ретени!
    Който е бил на почивка зад граница, не знам с какъв акъл ще отиде при 60+ годишните спасители с опи кани гащи, паркинга по 8 евро на час, стая с мухъл и храна с изтичащ срок на годност... Благодаря! Втори път не искам!

    23:21 01.09.2026

  • 4 Ала Бала

    5 0 Отговор
    Тези снимки в инстаграм са нищо повече от търговска практика. Кой ще плати повече за мен? Айде наддаването да започва. Тези момиченца не са глупави, всичко е за продан тези дни.

    23:23 01.09.2026

  • 5 И кво толкова

    4 0 Отговор
    Дъска за гладене. Голяма новина.

    23:29 01.09.2026

  • 6 От Закинтос

    4 0 Отговор
    Ми не е лошо момичето ама що е избрало да си губи дни от живота на почивка в България - трудно ми е да го разбера...

    Коментиран от #7

    23:35 01.09.2026

  • 7 А50

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "От Закинтос":

    Върви на май... си

    Коментиран от #9

    23:37 01.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Голда

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "А50":

    Гобараш тъ па к0

    00:12 02.09.2026

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