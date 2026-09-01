Димитър Кузманов продължава напред на „Чалънджър 75" в Порто

Димитър Кузманов се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей от сериите „Чалънджър 75" в Порто (Португалия), който е с награден фонд 97 640 евро.

33-годишният българин, който записа и две победи в квалификациите, спечели срещу Алафия Айени (САЩ) с 6:2, 1:6, 6:3 за час и 52 минути игра.

Кузманов поведе с 3:0 по пътя към успе

ха в първия сет, но във втория спечели само един гейм. В решаващия трети сет българинът поведе с 4:1 след два пробива, но американецът успя да намали пасива си до 3:4. След това Кузманов поведе с 5:3 и след още един пробив затвори мача в своя полза.



С този успех Димитър Кузманов заработи 10 точки за световната ранглиста, а следващият му съперник ще бъде Мигел Дамас (Испания).