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Аржентина иска да „пенсионира“ №10 на Меси, но ФИФА блокира идеята

Аржентина иска да „пенсионира“ №10 на Меси, но ФИФА блокира идеята

2 Септември, 2026 06:22 374 0

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Правилата на ФИФА категорично не позволяват даден номер да бъде изваден от употреба в нейните състезания

Аржентина иска да „пенсионира“ №10 на Меси, но ФИФА блокира идеята - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лионел Меси официално се отказа от националния тим на Аржентина, а митичната му фланелка с №10 сега е в очакване на своя нов притежател. Кой обаче може да понесе историческата тежест на този номер - Нико Пас, Алексис Мак Алистър, Енцо Фернандес... или някой друг.

Затова много хора в Аржентина настояват този номер да бъде изваден от употреба. Да бъде отдадена почит на легендарния футболист и "гаучосите" никога повече да нямат фланелка с №10. Но... желанието на мнозина не е толкова лесно за изпълнение.

През 2024 г. президентът на Аржентинската футболна асоциация Клаудио Тапия заяви: „№10 на националния отбор ще бъде изваден от употреба, когато Лео приключи международната си кариера“. Следователно намерението на АФА изглежда напълно ясно.

Правилата на ФИФА категорично не позволяват даден номер да бъде изваден от употреба в нейните състезания. Например на Световно първенство ФИФА изисква номерацията да бъде от 1 до 26, без да се пропуска нито един номер. Именно затова аржентинското желание се сблъсква с правилата на световната централа.

Трябва да припомним и какво се случи на 25 септември 2001 г. Тогава АФА, по инициатива на тогавашния си президент Хулио Грондона, единодушно гласува №10 да бъде изваден от употреба в чест на Диего Марадона. Това трябваше да се случи преди Световното първенство през 2002 г. Но ФИФА категорично не позволи и в крайна сметка Ариел Ортега носи този номер на Мондиал 2002.

За момента е ясно, че никой няма да носи №10 в приятелските срещи на Аржентина до края на 2026 г. След това обаче тепърва ще се види какво ще се случи.


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