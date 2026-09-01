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Наоми Осака разчупи модните граници на US Open с визия, вдъхновена от Алън Айвърсън

Наоми Осака разчупи модните граници на US Open с визия, вдъхновена от Алън Айвърсън

1 Септември, 2026 23:28 568 0

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Тенис звездата съчетава спорт, улична култура и висша мода в Ню Йорк

Наоми Осака разчупи модните граници на US Open с визия, вдъхновена от Алън Айвърсън - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Наоми Осака, четирикратна носителка на титли от Големия шлем, отново доказа, че не се страхува да експериментира както на корта, така и извън него. По време на първия си мач на тазгодишния US Open, японската тенисистка се появи на централния корт "Артър Аш" в Ню Йорк с тоалет, който предизвика истински фурор сред зрителите и модните критици.

Осака избра да отдаде почит на един от най-емблематичните баскетболисти в историята – Алън Айвърсън. Тя се появи с дълга бяла пола от тюл и сиво яке с качулка, създадено от модния лейбъл Who Decides War. Върху якето бяха изобразени вестникарски изрезки, разказващи за ключови моменти от нейната собствена спортна кариера – истински моден разказ на корта.

Истинската изненада настъпи, когато Осака свали връхната си дреха и разкри черен състезателен екип на Nike. Визията ѝ бе допълнена от плитки, напомнящи на емблематичната прическа на Айвърсън по време на неговия MVP сезон, лента за глава и характерни наръкавници – детайли, които веднага бяха разпознати от феновете на баскетбола.

След победата си над Анастасия Захарова с 7:6(6), 7:6(3), Наоми сподели пред медиите: „Това е моят поклон пред Айвърсън. Винаги съм го харесвала. От Nike ми казаха, че темата е баскетбол, затова реших да се вдъхновя от най-добрия. За мен модата е начин да изразя себе си и се радвам, че хората го оценяват. Очаквам с нетърпение следващия кръг!“

Малко след началото на мача, екипът на Осака публикува серия от снимки в социалните мрежи, озаглавени "The Answer" – прякорът, с който Айвърсън е известен в баскетболните среди. Жестът не остана незабелязан: самият Алън Айвърсън сподели снимка на Осака в своя Instagram профил с думите: „Уау, каква чест! Огромен фен съм, нямам търпение да се срещнем.“


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