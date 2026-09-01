Антонио Рюдигер слага край на националната си кариера

Световният футбол е свидетел на още една емоционална раздяла – Антонио Рюдигер, един от стълбовете в защитата на Германия през последното десетилетие, официално обяви, че слага точка на участието си в националния отбор. След дълъг размисъл и множество незабравими моменти с екипа на Бундестима, Рюдигер реши да отстъпи място на младите таланти, които тепърва ще пишат историята на германския футбол.

Дебютът на Рюдигер за националния отбор датира от 2014 година – година, белязана от надежди и амбиции. За този период той изигра впечатляващите 86 срещи с германската фланелка, оставяйки трайна следа в сърцата на феновете. „Когато за първи път облякох екипа на Германия, дори не съм си мечтал, че ще достигна до такъв брой мачове“, сподели развълнуваният защитник.

В прощалното си послание Рюдигер не пропусна да изрази признателността си към всички, които са били част от неговото футболно пътешествие – съотборници, треньори и, разбира се, верните фенове. Особено топли думи той отправи към Йоаким Льов, Ханзи Флик и Юлиан Нагелсман – треньорите, които са го водили през различни етапи от националната му кариера, както и към Хорст Хрубеш, подкрепял го още от младежките формации. „Благодаря ви за подкрепата, особено за невероятната атмосфера по време на Евро 2024 у дома“, написа Рюдигер, подчертавайки колко специални са били тези моменти за него.

Сега, когато националната страница е затворена, Антонио Рюдигер насочва цялата си енергия към клубния футбол. „Пред мен се открива нова глава, в която ще се отдам изцяло на клубния си отбор. Благодаря за всички споделени мигове!“, завърши той.