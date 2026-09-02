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Борусия Дортмунд подсили състава си с млад талант от Арсенал

Борусия Дортмунд подсили състава си с млад талант от Арсенал

2 Септември, 2026 00:09 333 0

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  • йоанис константелиас

Итън Нуанери ще носи жълто-черния екип през следващия сезон

Борусия Дортмунд подсили състава си с млад талант от Арсенал - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Борусия Дортмунд направи стратегически ход на трансферния пазар, като привлече под наем обещаващия английски полузащитник Итън Нуанери от Арсенал. Само на 19 години, Нуанери вече се радва на репутация на един от най-перспективните млади таланти в Европа. Той ще защитава цветовете на "жълто-черните" през целия предстоящ сезон.

Трансферът на Нуанери идва в ключов момент за германския гранд. След като Йоанис Константелиас получи сериозна травма, ръководството на Борусия бе принудено да реагира светкавично, за да запълни празнината в средата на терена. Според източници от Германия, клубът ще поеме изцяло възнаграждението на младия англичанин по време на престоя му в Бундеслигата.

Преди да акостира в Дортмунд, Итън Нуанери натрупа ценен опит във френската Лига 1, където игра под наем за Олимпик Марсилия през втората половина на миналия сезон. Там той се отличи с 2 попадения и 1 асистенция в рамките на 9 срещи, доказвайки, че може да бъде решаващ фактор дори на най-високо ниво.


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