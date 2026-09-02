Стана ясно по колко пари на година ще получава Левски от новия генерален спонсор

Вчера Левски официално обяви, че клубът има нов генерален спонсор. Това е компанията "8888.bg".
Изпълнителният директор на компанията - Димитър Ганев, разкри, че договорът с Левски е най-голямата сделка като финансови параметри в българския футбол.
Той обаче не назова точните финансови параметри.
Изпълнителният директор на "сините" - Даниел Боримиров, заяви, че Левски е избрал тази компания, тъй като офертата е била най-добра.
По неофициална информация Левски ще получава по 8 милиона евро на година от новия генерален спонсор.
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1 поКУРко
13:36 02.09.2026
2 Ташо
13:47 02.09.2026