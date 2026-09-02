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Стана ясно по колко пари на година ще получава Левски от новия генерален спонсор

Стана ясно по колко пари на година ще получава Левски от новия генерален спонсор

2 Септември, 2026 13:29 564 2

  • левски-
  • футбол-
  • генерален спонсор

Изпълнителният директор на компанията - Димитър Ганев, разкри, че договорът с Левски е най-голямата сделка като финансови параметри в българския футбол

Стана ясно по колко пари на година ще получава Левски от новия генерален спонсор - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Вчера Левски официално обяви, че клубът има нов генерален спонсор. Това е компанията "8888.bg".

Изпълнителният директор на компанията - Димитър Ганев, разкри, че договорът с Левски е най-голямата сделка като финансови параметри в българския футбол.

Той обаче не назова точните финансови параметри.

Изпълнителният директор на "сините" - Даниел Боримиров, заяви, че Левски е избрал тази компания, тъй като офертата е била най-добра.

По неофициална информация Левски ще получава по 8 милиона евро на година от новия генерален спонсор.


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