Димитър Димитров-Херо отказа оферта за завръщане в Казахстан

Опитният български треньор Димитър Димитров-Херо е отказал предложение да поеме отбора на Улитау от град Жезказган, съобщава „Мач Телеграф“. 67-годишният специалист е бил потърсен от ръководството на клуба, но е отхвърлил офертата, тъй като не е останал очарован от спортно-техническия проект.

Улитау се състезава в елита на казахстанския футбол и в момента заема 9-о място в подреждането, като наставник на тима е Нуркен Мазбаев.

Херо се ползва с изключително авторитетно име и висока репутация в Казахстан, където направи два много успешни престоя начело на Иртиш (Павлодар) – между 2015–2017 и 2018–2019 година. За последно българският наставник бе начело на Ботев (Пловдив), където обаче престоят му приключи бързо.