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БФС и БПФЛ обявиха програмата за първите четвъртфинали за Купата на елита

БФС и БПФЛ обявиха програмата за първите четвъртфинали за Купата на елита

22 Септември, 2026 14:51 525 1

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Надпреварата стартира на 14 октомври

БФС и БПФЛ обявиха програмата за първите четвъртфинали за Купата на елита - 1
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският футболен съюз и Българската професионална футболна лига официално утвърдиха програмата за началните 1/4-финални сблъсъци в изцяло новия турнир „Купа на елита“.

Надпреварата стартира на 14 октомври от 19:00 часа с пловдивския двубой между Ботев (Пловдив) и Ботев (Враца). Една седмица по-скоро – на 21 октомври от 18:30 часа, стадион „Тича“ във Варна ще бъде домакин на интригуващия сблъсък между Черно море и Локомотив (Пловдив).

Останалите две двойки са планирани за началото на следващата година. По предварителна програма ЦСКА и ЦСКА 1948 трябва да се изправят един срещу друг на 6 февруари, а на следващия ден (7 февруари) Левски посреща Арда. Точните дати за пролетните двубои обаче подлежат на корекция в зависимост от представянето и ангажиментите на „сини“ и „червени“ в европейските клубни турнири.


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  • 1 Факт

    2 1 Отговор
    Ха,ха,ха елит

    15:30 22.09.2026

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