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Гутериш: Решението за две държави остава единственият път към траен мир
  Тема: Украйна

Гутериш: Решението за две държави остава единственият път към траен мир

23 Септември, 2026 04:24, обновена 23 Септември, 2026 04:30 808 2

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  • израел-
  • палестина

Генералният секретар на ООН предупреди, че перспективата за създаване на независима палестинска държава се отдалечава, и призова за действия преди решението за две държави да стане невъзможно

Гутериш: Решението за две държави остава единственият път към траен мир - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg
Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш заяви, че решението за две държави остава единственият път към траен мир между израелци и палестинци. Той отправи предупреждението си по време на среща на високо равнище в рамките на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

По думите на Гутериш времето за реализиране на тази перспектива изтича. Той посочи разрастването на израелските селища на Западния бряг като едно от развитията, които поставят под въпрос териториалната основа на бъдеща палестинска държава.

„Решението за две държави е единственият път към траен мир“, подчерта Гутериш, като призова международната общност да предприеме конкретни действия за запазване на тази възможност.

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Генералният секретар на ООН обърна внимание и на ситуацията в ивицата Газа. Той призова за подобряване на хуманитарната обстановка и за пълно прилагане на договореностите, насочени към прекратяване на конфликта и възстановяване на живота на цивилното население.

Според Гутериш Газа и Западният бряг трябва да останат политически, икономически и териториално свързани и да бъдат част от бъдеща палестинска държава. Той подчерта необходимостта от легитимно палестинско управление и от политически процес, който да доведе до устойчиво решение на конфликта.

В дългосрочен план Гутериш очерта визията за две суверенни и демократични държави – Израел и Палестина, които да съществуват една до друга в мир и сигурност. Той посочи и необходимостта статутът на Йерусалим да бъде уреден по начин, който да отговаря на международно договорените параметри.

Изказването на Гутериш идва на фона на продължаващите дипломатически усилия за прекратяване на конфликта и намиране на политическо решение. Генералният секретар предупреди, че действията на място могат да направят перспективата за две държави все по-трудна за реализиране.

Това е и последното участие на Гутериш в общия дебат на Общото събрание на ООН като генерален секретар. Вторият му мандат начело на организацията приключва в края на 2026 г.

Източници: БТА, ООН


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Уес уикен

    1 0 Отговор
    Ако има самостоятелна палестинска държава значи ще има войска от силно озлобени и мотивирани. Мир няма да има! Измисли нещо по- умно!

    06:16 23.09.2026

  • 2 Тити

    1 0 Отговор
    ООН е безполезно като нашето НСО.

    07:14 23.09.2026