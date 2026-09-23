Гутериш: Решението за две държави остава единственият път към траен мир

Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш заяви, че решението за две държави остава единственият път към траен мир между израелци и палестинци. Той отправи предупреждението си по време на среща на високо равнище в рамките на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

По думите на Гутериш времето за реализиране на тази перспектива изтича. Той посочи разрастването на израелските селища на Западния бряг като едно от развитията, които поставят под въпрос териториалната основа на бъдеща палестинска държава.

„Решението за две държави е единственият път към траен мир“, подчерта Гутериш, като призова международната общност да предприеме конкретни действия за запазване на тази възможност.

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Генералният секретар на ООН обърна внимание и на ситуацията в ивицата Газа. Той призова за подобряване на хуманитарната обстановка и за пълно прилагане на договореностите, насочени към прекратяване на конфликта и възстановяване на живота на цивилното население.

Според Гутериш Газа и Западният бряг трябва да останат политически, икономически и териториално свързани и да бъдат част от бъдеща палестинска държава. Той подчерта необходимостта от легитимно палестинско управление и от политически процес, който да доведе до устойчиво решение на конфликта.

В дългосрочен план Гутериш очерта визията за две суверенни и демократични държави – Израел и Палестина, които да съществуват една до друга в мир и сигурност. Той посочи и необходимостта статутът на Йерусалим да бъде уреден по начин, който да отговаря на международно договорените параметри.

Изказването на Гутериш идва на фона на продължаващите дипломатически усилия за прекратяване на конфликта и намиране на политическо решение. Генералният секретар предупреди, че действията на място могат да направят перспективата за две държави все по-трудна за реализиране.

Това е и последното участие на Гутериш в общия дебат на Общото събрание на ООН като генерален секретар. Вторият му мандат начело на организацията приключва в края на 2026 г.

Източници: БТА, ООН