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Пиеро Аузилио напуска Интер след 28 години работа в клуба

Пиеро Аузилио напуска Интер след 28 години работа в клуба

2 Септември, 2026 23:24 377 0

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Емоционално сбогуване и ново начало за "нерадзурите"

Пиеро Аузилио напуска Интер след 28 години работа в клуба - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

След почти три десетилетия вярна служба, Пиеро Аузилио официално затвори своята глава в историята на Интер. Легендарният спортен директор, който бе неразделна част от "нерадзурите" още от 1998 година, напуска клуба по взаимно съгласие, с което слага край на една от най-дългите управленски кариери в италианския футбол.

Въпреки че договорът на Аузилио бе валиден до лятото на 2027 година, двете страни не успяха да постигнат съгласие относно неговото удължаване. Докато опитният ръководител настояваше за нов тригодишен контракт (или вариант 1+2), ръководството на Интер предложи само едногодишно споразумение. Именно тази разлика в очакванията доведе до решението за незабавно прекратяване на сътрудничеството, макар и без излишно напрежение или скандали.

Веднага след обявяването на раздялата, Интер не губи време и официално повишава Дарио Бачин на поста "Главен спортен директор". Очакванията към него са високи, а феновете се надяват, че ще продължи успешната линия, начертана от своя предшественик.

Президентът и главен изпълнителен директор на шампионите Джузепе Марота не пропусна да изрази своята признателност към Аузилио: "От името на целия клуб, собствениците и всички служители, благодаря на Пиеро за отдадеността, страстта и професионализма. Заедно изживяхме незабравими моменти, победи и предизвикателства."

В прощалното си обръщение, публикувано на официалния сайт на Интер, Аузилио не скри вълнението си: "След 28 незабравими години настъпи най-трудният момент – да се разделя с нещо, което за мен бе повече от клуб, бе моята втора кожа. Отдадох всяка секунда, всяка капка енергия и всеки удар на сърцето си на Интер. Този клуб е част от мен, въздухът, който дишах всеки ден. Най-искрени благодарности към феновете – пулсиращата душа на тази фланелка, които ме подкрепяха през цялото това пътешествие." Той не пропусна да благодари и на собствениците, треньорите, играчите и всички, с които е работил през годините, подчертавайки, че макар да напуска поста, любовта му към "нерадзурите" ще остане вечна.

Пиеро Аузилио започва своя път в Интер през 1998 г. като секретар на младежката академия. С времето се изкачва по всички стъпала на клубната йерархия, а през 2014 г. поема ролята на спортен директор. Под негово ръководство Интер печели 9 трофея – три шампионски титли, три Купи на Италия и три Суперкупи, както и достига до три европейски финала, включително два в Шампионската лига и един в Лига Европа.


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