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Франческо Тоти отказал завръщане в Серия А на 48 години заради любовта си към Рома

Франческо Тоти отказал завръщане в Серия А на 48 години заради любовта си към Рома

22 Септември, 2026 16:41 535 0

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Първи с него се свързали от Дженоа

Франческо Тоти отказал завръщане в Серия А на 48 години заради любовта си към Рома - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Живата легенда на италианския футбол Франческо Тоти направи любопитно разкритие в новата си автобиография, написана в съавторство с Алесандро Аличиато. Легендарният капитан на Рома призна, че е отказал официални оферти от Дженоа и Комо за завръщане в Серия А, когато е бил на 48 години, категоричен, че любовта му към „джалоросите“ не му е позволила да облече друг екип.

Първи с него се свързали от Дженоа, където старши треньор по това време бе Алберто Джилардино, а успоредно с това интерес проявил и Сеск Фабрегас от Комо. Тоти дори започнал интензивни тренировки, за да прецени физическото си състояние, запленен от атмосферата на стадион „Луиджи Ферарис“ в Генуа.

„Умът ми казваше, че мога да приема предложението, но сърцето ми отказваше. Зададох си въпроса: мога ли наистина да играя за отбор, различен от Рома? Рома беше въпросът, тя не беше проблемът и никога няма да бъде. Спортното предателство няма възраст – независимо дали си на 18 или на 48 години“, споделя световният шампион. По думите му възрастта и бързината се преодоляват, но лоялността към единствен клуб остава за цял живот.


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