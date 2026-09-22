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Откриха мъртва посланичката на Португалия в София

Откриха мъртва посланичката на Португалия в София

22 Септември, 2026 14:43 2 560 34

  • португалия-
  • посланик-
  • българия-
  • ана мария рибейро да силва

Нейни служители се притеснили, след като не отишла на работа

Откриха мъртва посланичката на Португалия в София - 1
Снимка: Посолството на Португалия в България
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Починала в дома си е открита посланичката на Португалия нейно превъзходителство Ана Мария Рибейро да Силва.

Нейни служители се притеснили, след като не отишла на работа, уточнява "24 часа".

Около обяд 66-годишната жена била открита в дома си в столичния кв. "Лозенец" мъртва. Предполага се, че причината за смъртта е инфаркт. По тялото няма следи от насилие.

Ана Мария Рибейро да Силва бе посланик на Португалия у нас от декември 2020 година. Преди това е била на същия пост в Словакия. Дипломатката бе юрист, дипломирала се е в Лисабонския университет. Работила е още в Париж, Хелзинки, Москва и Виена. В родината си е била съветник на португалския външен министър и на председателя на парламента.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    8 19 Отговор
    Баш за Ковида се е забила у Джунглата. Да беше си седяла у Москва.

    Коментиран от #5

    14:48 22.09.2026

  • 2 Дийкън Сейнт Джон

    24 14 Отговор
    Португалската полиция да разследва случая, че тукашните прогресивни глашатаи са некомпетентни.

    Коментиран от #18

    14:48 22.09.2026

  • 3 Кат я гледам

    3 33 Отговор
    Отдавна е трябвало...., не е на 25 г.

    14:50 22.09.2026

  • 4 Мчи тя

    1 28 Отговор
    Дър/та уе

    14:50 22.09.2026

  • 5 Е, тогава всички се прибраха

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    и донесоха откъде, какво ли не.

    14:52 22.09.2026

  • 6 психолог

    3 15 Отговор
    самоубийство

    14:54 22.09.2026

  • 7 Пардон

    28 2 Отговор
    Свободата на словото е хубаво нещо, но границата между него и простотията е мноого тънка и прекрачи ли се връщане назад няма.

    14:54 22.09.2026

  • 8 Омайниче

    3 14 Отговор
    По снимката, тя взела-дала.

    14:56 22.09.2026

  • 9 ЕГНто

    5 18 Отговор
    Не прощава

    Коментиран от #11, #24, #27

    15:03 22.09.2026

  • 10 Изглежда ми по възрастна

    14 4 Отговор
    От възрастта и със заболявания.

    15:05 22.09.2026

  • 11 Само на 66 е

    26 1 Отговор

    До коментар #9 от "ЕГНто":

    Аз съм на 65. Много ли ти се вижда ? Първо трябва да ги стигне човек все пак. Но съвсем не са много.

    Коментиран от #34

    15:08 22.09.2026

  • 12 456

    30 1 Отговор
    Лека й пръст на жената. И съболезнования на близките й.
    66 годишна ,не е толкова възрастна жена ,но това не пита.
    И към другите коментиращи: починал е човек ,който с нищо досега не е предизвиквал отрицателни реакции. Засрамете се.

    Коментиран от #26

    15:11 22.09.2026

  • 13 Още ЕДИН

    15 0 Отговор
    АНГЕЛ ще е на небето българско и ще следи за грешните ни дела.....!

    15:12 22.09.2026

  • 14 Бог да в прости!

    21 0 Отговор
    Съболезнования на близките й!

    15:21 22.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Фатима

    7 0 Отговор
    Нейно превъзходителство, бай Грую, кака
    Пенка, Фахри ефенди, бай Хасан, пред раждането и смъртта всички сме равни, голи и с празни ръце!

    15:28 22.09.2026

  • 17 Жалка

    2 5 Отговор
    Думата ще има пак точния с парите, човека влекач в държавата и дано да няма външна намеса!
    Амин! Амин и на държавата!

    15:32 22.09.2026

  • 18 Новичок

    2 10 Отговор

    До коментар #2 от "Дийкън Сейнт Джон":

    Дългата ръка на КГБ!

    15:32 22.09.2026

  • 19 Ичо

    3 7 Отговор
    ВСИЧКО ЧИТАВО ДА БЯГА ОТ БГ.

    Коментиран от #23, #25

    15:35 22.09.2026

  • 20 А бе

    3 1 Отговор
    Прав е № 2 нашите прикриват ето наградиха човек на тамагочитата,а борили олигарсите

    15:36 22.09.2026

  • 21 Отново

    4 2 Отговор
    Руска хибридна атака! Незабавно Урсула и Кая да се иза..кат по въпроса!

    15:40 22.09.2026

  • 22 Забелязвам, че първите коментиращи

    6 2 Отговор
    обикновено това са възрожденци русофили, пак са написали гадости за една починала жена, посланик, която никой не може да свърже с нещо лошо за България. Починал е човек. Ако не ви дреме, просто не се показвайте.

    Коментиран от #29

    15:43 22.09.2026

  • 23 Хи хи

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Ичо":

    Бягат, но Интерпол ги хващат и връщат обратно.

    15:44 22.09.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Ха ха

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Ичо":

    А ти що си избягал ?? Дължиш пари ли ?? Ще те намерят където и да си се скрил !!

    15:47 22.09.2026

  • 26 незнайко

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "456":

    Браво за съдържателния Ви пост .

    15:47 22.09.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Трап

    4 0 Отговор
    По принцип по южна Европа повече изкарват, ама отровната среда в територията не ѝ е понесла. Тука след 65 всеки ден ти е подарък от Господа.

    15:51 22.09.2026

  • 29 мда

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Забелязвам, че първите коментиращи":

    Освен всичко останало крадат чужди коментари и псевдоними, за да се правят на други потребители.

    Коментиран от #30, #31

    15:53 22.09.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 С други думи

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "мда":

    б-@-к-л-у-ц-и

    15:55 22.09.2026

  • 32 СПРАВЕДЛИВ

    1 0 Отговор
    Бог да я прости!🕯️
    Светла й памет и лека й пръст!🌹🌷
    Можела е още да живее, но пред смъртта всички сме равни и няма ред.
    Съболезнования на близките й!
    Майка ми почина на същата възраст.
    Стресът и нездравословните храни, това правят. Животът на повечето хора се скъсява.

    16:01 22.09.2026

  • 33 Стенли

    1 0 Отговор
    Бог да я прости , жената , пред смърта всички са равни 🥀

    16:05 22.09.2026

  • 34 СПРАВЕДЛИВ

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Само на 66 е":

    И аз така мисля. По мои наблюдения човек, ако живее по-спокойно, храни се правилно и с био храни, не се излага на опасности и при добра случайност (липса на злополуки), може спокойно да стигне до 88 и повече.

    16:08 22.09.2026

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