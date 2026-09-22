Откриха мъртва посланичката на Португалия в София

Починала в дома си е открита посланичката на Португалия нейно превъзходителство Ана Мария Рибейро да Силва.
Нейни служители се притеснили, след като не отишла на работа, уточнява "24 часа".
Около обяд 66-годишната жена била открита в дома си в столичния кв. "Лозенец" мъртва. Предполага се, че причината за смъртта е инфаркт. По тялото няма следи от насилие.
Ана Мария Рибейро да Силва бе посланик на Португалия у нас от декември 2020 година. Преди това е била на същия пост в Словакия. Дипломатката бе юрист, дипломирала се е в Лисабонския университет. Работила е още в Париж, Хелзинки, Москва и Виена. В родината си е била съветник на португалския външен министър и на председателя на парламента.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #5
14:48 22.09.2026
2 Дийкън Сейнт Джон
Коментиран от #18
14:48 22.09.2026
3 Кат я гледам
14:50 22.09.2026
4 Мчи тя
14:50 22.09.2026
5 Е, тогава всички се прибраха
До коментар #1 от "честен ционист":и донесоха откъде, какво ли не.
14:52 22.09.2026
6 психолог
14:54 22.09.2026
7 Пардон
14:54 22.09.2026
8 Омайниче
14:56 22.09.2026
9 ЕГНто
Коментиран от #11, #24, #27
15:03 22.09.2026
10 Изглежда ми по възрастна
15:05 22.09.2026
11 Само на 66 е
До коментар #9 от "ЕГНто":Аз съм на 65. Много ли ти се вижда ? Първо трябва да ги стигне човек все пак. Но съвсем не са много.
Коментиран от #34
15:08 22.09.2026
12 456
66 годишна ,не е толкова възрастна жена ,но това не пита.
И към другите коментиращи: починал е човек ,който с нищо досега не е предизвиквал отрицателни реакции. Засрамете се.
Коментиран от #26
15:11 22.09.2026
13 Още ЕДИН
15:12 22.09.2026
14 Бог да в прости!
15:21 22.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Фатима
Пенка, Фахри ефенди, бай Хасан, пред раждането и смъртта всички сме равни, голи и с празни ръце!
15:28 22.09.2026
17 Жалка
Амин! Амин и на държавата!
15:32 22.09.2026
18 Новичок
До коментар #2 от "Дийкън Сейнт Джон":Дългата ръка на КГБ!
15:32 22.09.2026
19 Ичо
Коментиран от #23, #25
15:35 22.09.2026
20 А бе
15:36 22.09.2026
21 Отново
15:40 22.09.2026
22 Забелязвам, че първите коментиращи
Коментиран от #29
15:43 22.09.2026
23 Хи хи
До коментар #19 от "Ичо":Бягат, но Интерпол ги хващат и връщат обратно.
15:44 22.09.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Ха ха
До коментар #19 от "Ичо":А ти що си избягал ?? Дължиш пари ли ?? Ще те намерят където и да си се скрил !!
15:47 22.09.2026
26 незнайко
До коментар #12 от "456":Браво за съдържателния Ви пост .
15:47 22.09.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Трап
15:51 22.09.2026
29 мда
До коментар #22 от "Забелязвам, че първите коментиращи":Освен всичко останало крадат чужди коментари и псевдоними, за да се правят на други потребители.
Коментиран от #30, #31
15:53 22.09.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 С други думи
До коментар #29 от "мда":б-@-к-л-у-ц-и
15:55 22.09.2026
32 СПРАВЕДЛИВ
Светла й памет и лека й пръст!🌹🌷
Можела е още да живее, но пред смъртта всички сме равни и няма ред.
Съболезнования на близките й!
Майка ми почина на същата възраст.
Стресът и нездравословните храни, това правят. Животът на повечето хора се скъсява.
16:01 22.09.2026
33 Стенли
16:05 22.09.2026
34 СПРАВЕДЛИВ
До коментар #11 от "Само на 66 е":И аз така мисля. По мои наблюдения човек, ако живее по-спокойно, храни се правилно и с био храни, не се излага на опасности и при добра случайност (липса на злополуки), може спокойно да стигне до 88 и повече.
16:08 22.09.2026