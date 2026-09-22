Важните новини във ФАКТИ на 22.09.2026 г.

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Само намаляването на ДДС и акциз на горивата ще доведе до поевтиняване за крайния потребител. Всичко друго е вятър и мъгла.

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Първите снежинки за настъпващия зимен сезон прехвърчаха в курорта Пампорово около 11:00 часа днес, навръх Деня на независимостта, съобщават от "Агенция Фокус", позовавайки се на Планинската спасителна служба.

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Българите продължават да търпят последствията от историческата си прибързаност, а съвременното ни общество страда от липса на национални идеали. Това заяви историкът професор Петър Стоянович в ефира на bTV по повод Деня на независимостта, критикувайки остро и обсъжданата идея на Министерството на образованието и науката за създаване на общ учебник по хуманитарни науки.

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Срокът за подаване на документи за регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент изтече в 17:00 ч. на 22 септември. По наличната към този час информация за участие във вота на 25 октомври са заявени 26 кандидатпрезидентски двойки.

ГЕРБ предлага шофьорска книжка за електрически тротинетки

Група депутати от ГЕРБ са внесли проект за промени в Закона за движението по пътищата, с който предлагат шофьорска книжка да стане задължителна за управляващите електрически тротинетки. Проектът е внесен в парламентарното деловодство в същия ден и дори в същия час като аналогично предложение на ПБ.



Предвижда се за индивидуално електрическо превозно средство да се изисква свидетелство за управление най-малко от категория АМ, която дава право за управление на мотопед. При първо нарушение на изискването глобата ще бъде 150 евро, а при повторно нарушение – 500 евро.



Притежателите на книжка за лек автомобил или на свидетелство за управление на друг вид моторно превозно средство няма да трябва да преминават отделен курс за тротинетка. Категория АМ е най-ниската категория шофьорски книжки, като минималната възраст за нея е 16 години. За получаването ѝ са нужни теоретично и практическо обучение за съответното пътно превозно средство, както и курс по оказване на първа помощ.



Вносителите посочват две основни причини за предложението. Според тях не е приемливо по пътищата да се движат участници, които не са запознати с изискванията на Закона за движението по пътищата.



Другият мотив е свързан с броя на пострадалите. По данни, цитирани от депутатите, през последната година и половина в страната са пострадали 498 души, които са управлявали тротинетка или са били блъснати от такава. Две трети от пострадалите са били на възраст под 17 години.



Промените в закона от миналата година въведоха за каращите електрически тротинетки задължението да използват защитна каска, ограничения на скоростта и минимална възраст за управление. Те трябва да се движат по велоалеи, когато такива има, но при липсата им правилата фактически им позволяват да използват и пътното платно.



Още тогава беше обсъждано дали за управлението на тротинетки да се изискват свидетелства за правоуправление, но това предложение не беше прието. Новият проект отново поставя въпроса за въвеждането на шофьорски книжки, наред с вече въведеното изискване за каски.

Петър Волгин: Президентът трябва да има повече правомощия

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Костадин Костадинов: Българската държава е всичко друго, само не и независима

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