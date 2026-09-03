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Спортът по ТВ в четвъртък (3 септември)

3 Септември, 2026 07:20 395 0

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Ето какво може да гледате по телевизията днес

Спортът по ТВ в четвъртък (3 септември) - 1
Снимка: shutterstock.com
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

13.45 Колоездене: Обиколка на Испания, етап 12 - Евроспорт 1

14.00 Голф: Европейски тур - МАХ Спорт 1

16.00 Волейбол: Европейско първенство за жени - МАХ Спорт 2

17.30 Тенис: Открито първенство на САЩ - Евроспорт 2

18.45 Тенис: Открито първенство на САЩ - Евроспорт 1

19.00 Футбол: Палермо – Мантова - МАХ Спорт 3

19.00 Волейбол: Европейско първенство за жени - МАХ Спорт 2

20.00 Футбол: Берое Стара Загора – Монтана - Диема спорт

21.45 Футбол: Тулуза – Лил - Диема спорт 2

22.00 Футбол: Каляри – Верона - МАХ Спорт 3

22.00 Футбол: Реал Сосиедад – Селта - МАХ Спорт 4


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