Спортът по ТВ в четвъртък (3 септември)

13.45 Колоездене: Обиколка на Испания, етап 12 - Евроспорт 1
14.00 Голф: Европейски тур - МАХ Спорт 1
16.00 Волейбол: Европейско първенство за жени - МАХ Спорт 2
17.30 Тенис: Открито първенство на САЩ - Евроспорт 2
18.45 Тенис: Открито първенство на САЩ - Евроспорт 1
19.00 Футбол: Палермо – Мантова - МАХ Спорт 3
19.00 Волейбол: Европейско първенство за жени - МАХ Спорт 2
20.00 Футбол: Берое Стара Загора – Монтана - Диема спорт
21.45 Футбол: Тулуза – Лил - Диема спорт 2
22.00 Футбол: Каляри – Верона - МАХ Спорт 3
22.00 Футбол: Реал Сосиедад – Селта - МАХ Спорт 4
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