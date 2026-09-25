Новини
Спорт »
Тенис »
Яник Синер се отказа от Пекин

Яник Синер се отказа от Пекин

25 Септември, 2026 18:57 391 0

  • яник синер-
  • atp 500-
  • пекин-
  • отказ-
  • контузия-
  • коляно-
  • тенис-
  • александър зверев-
  • уимбълдън

"Коляното ми не е готово да се състезава", сподели италианецът

Яник Синер се отказа от Пекин - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Световният №1 в тениса при мъжете Яник Синер се отказа от участие в турнира на твърда настилка от сериите ATP 500 в Пекин, Китай.

Италианецът публикува видео в социалните си мрежи, в което обяви решението си.

"Със съжаление ви съобщавам, че няма да мога да играя в Пекин тази година. Коляното ми не е в състоянието, в което бих искал да бъде, и все още не съм готов да се състезавам, но ще направя всичко възможно да се върна на корта възможно най-скоро. Най-вече, разбира се, ми липсват атмосферата и феновете. Беше невероятно да играя в Пекин в предишни години и да спечеля титлата миналата година. Разочарован съм, че този път няма да мога да я защитя, но очаквам с нетърпение да се завърна догодина. Пожелавам на всички успешен турнир", заяви Синер.

Последното участие на италианеца в официален турнир бе на Откритото първенство на Великобритания. Тогава той стигна до финал, който спечели срещу Александър Зверев с 3:1 сета.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове