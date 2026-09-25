Яник Синер се отказа от Пекин

Световният №1 в тениса при мъжете Яник Синер се отказа от участие в турнира на твърда настилка от сериите ATP 500 в Пекин, Китай.

Италианецът публикува видео в социалните си мрежи, в което обяви решението си.

"Със съжаление ви съобщавам, че няма да мога да играя в Пекин тази година. Коляното ми не е в състоянието, в което бих искал да бъде, и все още не съм готов да се състезавам, но ще направя всичко възможно да се върна на корта възможно най-скоро. Най-вече, разбира се, ми липсват атмосферата и феновете. Беше невероятно да играя в Пекин в предишни години и да спечеля титлата миналата година. Разочарован съм, че този път няма да мога да я защитя, но очаквам с нетърпение да се завърна догодина. Пожелавам на всички успешен турнир", заяви Синер.

Последното участие на италианеца в официален турнир бе на Откритото първенство на Великобритания. Тогава той стигна до финал, който спечели срещу Александър Зверев с 3:1 сета.