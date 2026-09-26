Ядосаният треньор на португалците след загубата от България: Можехме да вкараме 4-5 гола

България победи с 2:1 Португалия в европейска квалификация за младежи до 21 години в група В по пътя към първенството догодина, което се оказа не само първа загуба и първи допуснати голове. Това е и първото поражение за техния селекционер Луиш Фрейре на поста изобщо и поради тази причина беше много ядосан след края на срещата, предаде БТА.

Три минути преди последния съдийски сигнал хората на Фрейре водеха с 1:0, а след края заяви, че отборът му не заслужава този жесток резулта.

„Анализът е прост. Имахме много добро първо полувреме, напълно доминирахме. Имахме 6 или 7 голови положения. А също така и удари, които уцелиха гредата, вратарят спаси някои от тях. Така че, много добър атакуващ ход, срещу отбор, който вече беше доказал с Чехия, че не е лесно да се играе срещу тях у дома“, започна треньорът на Португалия.

„Но истината е, че успяхме да имаме цялото това превъзходство и не вкарахме. Пропуснахме много положения през първото полувреме, мисля, че е честно да се каже, че заслужавахме да спечелим още на полувремето“, съжалява Фрейре.

„През второто полувреме се върнахме със същата енергия, със същото желание за гол, продължихме да създаваме положения и не позволихме много на България . В крайна сметка направихме резултата 1:0, което беше справедливо, а след това имахме 2, 3, 4 положения. От 1:0 нататък България също пое повече рискове, играта стана по-отворена, по-физическа. Българите започнаха да търсят и повече контраатаки. Но можехме да вкараме няколко пъти, чрез Афонсо Морейра, Родриго Мора, Рафаел Нел . Като не завършихме резултата 2:0, не убихме мача. Ако топката беше влязла, можехме да вкараме 3, 4, 5 гола“, каза той, обяснявайки какво се обърка в последните минути.

„Не вкарахме, не вкарвахме и в крайна сметка допуснахме гол, където обикновено не допускаме. От корнер направиха резултата 1:1 и, разбира се, нямаха какво да губят, рискуваха. И ние се опитахме да спечелим, но станахме твърде небалансирани. Това трябва да ни послужи за урок, особено след като поведохме с 1:0, трябва да бъдем по-ефективни при отбелязването на втория гол, давайки топката на този, който е по-добре позициониран“, обясни ядосаният наставник на тима от Иберийския полуостров.

Но Португалия – която пропусна да си гарантира предсрочно красиране на еврофиналите, може да го направи в следващия кръг като домакин на последния в групата Гибралтар на 30-и този месец.