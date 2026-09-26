Франция се класира за финала на Европейското първенство по волейбол

Франция се завръща в битката за златото на Европейското първенство по волейбол за мъже за първи път след триумфа си през 2015 година, след като победи Финландия с 3:1 (25:17, 18:25, 25:18, 25:15) във втория полуфинал на шампионата в Милано, Италия, предаде БТА.

Преди това тимът на Франция бе губил полуфиналите през 2019-а и 2023 година, но сега "петлите" не сгрешиха и сложиха край на приказката на Финландия в турнира, а старши треньорът Андреа Джани ще участва на трети финал на Еврошампионат с трети различен отбор – постижение, което вече е записвал със Словения (2015) и Германия (2017).

Франция ще спори за титлата и за квота за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година срещу настоящия европейски шампион Полша от 22:00 часа българско време тази вечер, докато волейболистите на Финландия запазват шансове за първи медал от първенство на Стария континент в историята и се изправят мача за бронза срещу Словения от 18:00 часа днес.

Французите имаха предимство в първия гейм срещу Финландия и го спечелиха с 25:17, но във втората част финландците поведоха с 16:12 и не изпуснаха контрола до 25:18, изравнявайки резултата. "Петлите" обаче държаха инициативата в следващите два гейма и стигнаха до успеха.

Матис Ено и Тео Фор бяха най-резултатни за френския състав съответно с 21 и 20 точки, а за Финландия Ноа Мартила и Йонас Йокела отбелязаха най-много точки - съответно 13 и 12.