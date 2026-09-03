Филип Кръстев ще играе отново в Ередивизи

Българският футболен талант Филип Кръстев официално се присъедини към нидерландския елитен клуб ПЕК Цволе, съобщиха от ръководството на тима. След кратко отсъствие, изпълнено с предизвикателства и възстановяване, креативният полузащитник ще радва феновете на "синьо-белите" поне до края на настоящия сезон, като договорът му е под наем от Ломел с опция за постоянен трансфер до лятото на 2027 година.

"Шоуто продължава! Филип Кръстев се завърна, за да внесе още магия на терена. Добре дошъл обратно, Фуфу!", написаха ентусиазирано от Цволе в социалните мрежи, подчертавайки значимостта на неговото присъствие за отбора и феновете.

Младият национал, който започна своята кариера в Славия и премина през Левски, преживя тежък момент през пролетта, когато скъса ахилес по време на мач за турския Гьозтепе, воден от Станимир Стоилов. Въпреки сериозната контузия, Фуфу демонстрира борбен дух и се завърна на терена, готов да докаже класата си отново.

Кръстев вече има два успешни периода в Цволе, където се превърна в любимец на публиката. В рамките на два сезона (2023-2025) той изигра 46 срещи, реализира 8 попадения и подаде за още 5 гола, оставяйки ярка следа в историята на клуба.