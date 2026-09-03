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Филип Кръстев ще играе отново в Ередивизи

Филип Кръстев ще играе отново в Ередивизи

3 Септември, 2026 10:03 523 1

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Българският национал се завърна в Цволе

Филип Кръстев ще играе отново в Ередивизи - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският футболен талант Филип Кръстев официално се присъедини към нидерландския елитен клуб ПЕК Цволе, съобщиха от ръководството на тима. След кратко отсъствие, изпълнено с предизвикателства и възстановяване, креативният полузащитник ще радва феновете на "синьо-белите" поне до края на настоящия сезон, като договорът му е под наем от Ломел с опция за постоянен трансфер до лятото на 2027 година.

"Шоуто продължава! Филип Кръстев се завърна, за да внесе още магия на терена. Добре дошъл обратно, Фуфу!", написаха ентусиазирано от Цволе в социалните мрежи, подчертавайки значимостта на неговото присъствие за отбора и феновете.

Младият национал, който започна своята кариера в Славия и премина през Левски, преживя тежък момент през пролетта, когато скъса ахилес по време на мач за турския Гьозтепе, воден от Станимир Стоилов. Въпреки сериозната контузия, Фуфу демонстрира борбен дух и се завърна на терена, готов да докаже класата си отново.

Кръстев вече има два успешни периода в Цволе, където се превърна в любимец на публиката. В рамките на два сезона (2023-2025) той изигра 46 срещи, реализира 8 попадения и подаде за още 5 гола, оставяйки ярка следа в историята на клуба.


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  • 1 ФилипМанг0

    2 1 Отговор
    Не му намериха място на тоя ,,талант"

    10:33 03.09.2026

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