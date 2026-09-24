Времето днес, прогноза за четвъртък, 24 септември: Слънце, студено утро и риск от слана

Предимно слънчево ще бъде времето в България в четвъртък, 24 септември. След по-хладното и променливо време през последните дни се очаква постепенно стабилизиране на атмосферата, но утрото ще остане студено за края на септември.

В София се очаква слънчево до частично облачно време. Минималните температури ще бъдат около 7 градуса, а максималните ще достигнат приблизително 20 градуса. В котловините ще има условия за понижаване на температурите и на места е възможно да се образува слана.

В Северна България денят ще започне хладно, но през деня ще има повече слънчеви часове. Температурите в следобедните часове ще бъдат около 17–20 градуса.

В Южна България също ще преобладава слънчево време. В низините температурите ще се повишат до около 19–21 градуса, като най-топло ще бъде в югозападните райони.

По Черноморието ще има слънчеви периоди, на места с временни увеличения на облачността. Максималните температури ще бъдат около 19–21 градуса. Морската вода ще остане по-топла от въздуха и подходяща за кратки разходки край брега, но условията вече са типично есенни.

В планините ще бъде предимно слънчево, но студено и ветровито. Температурите ще се понижават значително с увеличаването на надморската височина. В най-високите части условията ще напомнят за настъпващата зима, а туристите трябва да бъдат с подходяща екипировка.

Като цяло четвъртък ще донесе по-спокойно и предимно слънчево време, но с хладно начало на деня. Най-ниски температури се очакват в котловините и защитените от вятъра места, където не е изключена слана.

През следващите дни времето ще остане променливо, като се очакват нови периоди с облачност и валежи, преди към края на седмицата отново да има условия за повече слънце.

Източници: Национален институт по метеорология и хидрология