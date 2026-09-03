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Янис Гермуш напуска Славия и поема към Австрия

Янис Гермуш напуска Славия и поема към Австрия

3 Септември, 2026 10:49 451 0

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Френският нападател ще носи екипа на Вакер Инсбрук

Янис Гермуш напуска Славия и поема към Австрия - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Футболният клуб Славия официално се раздели с един от ключовите си играчи – Янис Гермуш. 25-годишният френски нападател вече е част от австрийския Вакер Инсбрук, след като подписа дългосрочен контракт с новия си отбор.

След като пристигна в Славия през миналото лято от Хебър, Гермуш бързо се превърна в основна фигура в атаката на "белите". През изминалия сезон той изигра 39 срещи с екипа на столичния тим, като се отчете с шест попадения и също толкова асистенции – принос, който не остана незабелязан от чуждестранните скаути.

Преди да облече фланелката на Славия, Янис Гермуш защитаваше цветовете на Хебър и Крумовград. Със своята бързина, техника и усет към гола, той остави ярка следа в българския футбол, печелейки симпатиите на феновете и уважението на съотборниците си.

Сега пред Янис Гермуш се открива нов хоризонт – австрийският Вакер Инсбрук. Очакванията към него са високи, а самият футболист е амбициран да докаже класата си и на международната сцена.


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