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Георги Кабаков получи наряд от УЕФА за Лигата на нациите

Георги Кабаков получи наряд от УЕФА за Лигата на нациите

22 Септември, 2026 17:35 309 1

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Българският рефер ще ръководи мача между отборите на Австрия и Израел

Георги Кабаков получи наряд от УЕФА за Лигата на нациите - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Най-добрият български рефер Георги Кабаков получи престижно международно назначение от УЕФА. Пловдивският арбитър ще бъде главен съдия на двубоя от група 3 в Лига B на Лигата на нациите между отборите на Австрия и Израел. Срещата ще се проведе на 24 септември от 21:45 часа на стадион „Райфайзен Арена“ в Линц.

Странични съдии на Кабаков ще бъдат неговите постоянни асистенти Мартин Маргаритов и Мартин Венев, а за четвърти рефер е определен Радослав Гидженов.

За системата за видеоповторения (ВАР) УЕФА гласува доверие на смесен екип. Главен ВАР-арбитър ще бъде португалецът Тиаго Бруно Мартинш, а негов асистент на мониторите ще бъде Никола Попов. Делегат на централата за мача е Драженко Ковачич от Хърватия, а работата на съдиите ще оценява Виргар Хвидбро от Фарьорските острови.


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  • 1 А Станка

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    уведомила официално стратегическите ни партньори, че нарушаваме санкциите срещу Рус, като привличаме техни борци тук. Нямам думи.

    17:50 22.09.2026

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