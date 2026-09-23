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Общо 18 430 българи от 66 държави са подали до момента заявления за гласуване на изборите за президент

Общо 18 430 българи от 66 държави са подали до момента заявления за гласуване на изборите за президент

23 Септември, 2026 17:28 482 9

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  • избори за президент

Най-много заявления има от Турция - над 7000, от Обединеното кралство има близо 3000, от Германия са подадени около 1500 заявления, от САЩ са над 1300, а от Испания - над 700.

Общо 18 430 българи от 66 държави са подали до момента заявления за гласуване на изборите за президент - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Общо 18 430 български граждани от 66 държави са се регистрирали към 11.00 ч. днес за участие в изборите извън страната за президент и вицепрезидент на България, насрочени за 25 октомври. Това каза директорът на дирекция „Информационни и комуникационни системи“ на Министерството на външните работи Боряна Стойнова, предават от БТА.

Най-много заявления има от Турция - над 7000, от Обединеното кралство има близо 3000, от Германия са подадени около 1500 заявления, от САЩ са над 1300, а от Испания - над 700, обясни Стойнова. В дипломатическите и консулски представителства към момента има подадени 40 на хартиен носител за секция в Испания.

За страните извън Европейския съюз, автоматични секции не са определени и те ще бъдат образувани въз основа на не по-малко от четиридесет избиратели, които са подали заявления или по предложение и преценка на ръководителите на дипломатическите и консулски представителства, разясни Боряна Стойнова.

Тя посочи още, че ще има избирателни секции и в държави, в които нямаме дипломатическо представителство.

Логистиката, имайки предвид един евентуален втори тур, ще бъде изключително сложна, защото в много кратки срокове трябва да подготвим и изпратим всички изборни книжа и материали, включително и до Австралия, Република Южна Африка, Аржентина, САЩ и Канада. Все още не е ясно дали ще има секция в Нова Зеландия, коментира Стойкова.

Тя обясни, че до администрацията на Министерския съвет и Централната избирателна комисия (ЦИК) е изпратена информация за броя на изборните книжа на база на очакванията на МВнР какъв ще бъде броят на секциите.

По думите ѝ на интернет портала на Министерството на външните работи и дипломатическите и консулски представителства е разкрит специален раздел за изборите, структуриран в отделни рубрики. Най-важната рубрика ще бъде с адресите на избирателните секции, добави тя.

От МВнР апелираха политическите сили да излъчат възможно най-рано своите представители в секционните избирателни комисии.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шорт

    5 1 Отговор
    Ала бала портокала. Президента се знае кой ще е. 3 месеца преди изборите

    Коментиран от #6

    17:32 23.09.2026

  • 2 Заявления

    4 7 Отговор
    Най-много са от русията, или не. При 700 000 имота на руснаци в България, Йотова
    има твърд руски електорат. Крайно време е: руснаците - вън от ЕС.

    Коментиран от #3, #4

    17:34 23.09.2026

  • 3 миме

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Заявления":

    това преди или след като педуханците иагубите и тея избори?

    17:43 23.09.2026

  • 4 Град Козлодуй

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Заявления":

    ЛАМИТЕ ОТ ПЕТРОХАН НЯМАТЕ ДУМАТА! И СЕ ПОДМИИ ТАЯ ВЕЧЕР БОЙФРЕНДА ЩЕ ТЕ ПОСЕТИ!

    17:51 23.09.2026

  • 5 Софийски селянин,Пенсионер

    4 0 Отговор
    Да си стоят там,дреме ми на сайдера за тях..
    Аз на пук на всичко съм тук, и не съм избягъл!

    17:56 23.09.2026

  • 6 От Каспичан,

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Шорт":

    И аз от сега също знам,бурсучката джурналистка бившата вице президент..
    Между другото никъде около нас държави дори Румъния нямат такава длъжност..
    И бас държа че ще бъде избрана,защото избирателната активност ще бъде ниска,апатия безразличие..

    18:03 23.09.2026

  • 7 гост

    3 0 Отговор
    Тези от турция до до кога ще се месят и ще дърпат страната ни назад в средновековието, 500 години не им ли стигнаха ?

    18:16 23.09.2026

  • 8 Василеску

    1 2 Отговор
    Това е никакъв интерес. Не следва да се харчат пари за избори в чужбина. Комисии, хонорари, машини. В краен случай да се въведе гласуване по пощата.

    18:17 23.09.2026

  • 9 Знае се

    3 0 Отговор
    датата на изборният ден! Щом са толкова големи мераклии влак, кола, самолет и в България за да гласуват!

    18:20 23.09.2026

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