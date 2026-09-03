Основният спонсор в Пирин Благоевград се оттегли

Футболният клуб Пирин (Благоевград) се изправя пред едно от най-мрачните изпитания в своята история. След поредица от разочароващи резултати и нито една спечелена точка в първите седем кръга на Втора лига, ситуацията в отбора се влошава с всеки изминал ден. Феновете са в шок, а атмосферата около стадиона е наситена с тревога и несигурност.

Внезапен обрат разтърси клуба, след като благодетелят Георги Калпакчиев официално обяви, че се оттегля от управлението на Пирин. Причината – непосилните задължения, натрупани от предишни ръководства, които се оказаха непреодолима пречка дори за най-верните поддръжници на отбора. Калпакчиев призна, че не е в състояние да покрие огромните дългове, които тежат като воденичен камък на клуба.

Ето обръщението на Георги Калпакчиев към спортната общественост в Благоевград:

"След положените усилия за стабилизиране на ПФК „Пирин“ съм принуден да се оттегля от ангажимента си към клуба.

Причините са невъзможността да бъдат изплатени значителните задължения, натрупани от предишни собственици, както и невъзможността да продължавам самостоятелно да издържам клуба.

Участието ми беше в качеството на преносител на акциите, а не на собственик или основен инвеститор. Положих всички усилия да намеря устойчиво финансиране, но въпреки проведените разговори, всички потенциални инвеститори се отказаха.

Това решение не е отказ от „Пирин“, а резултат от обективна финансова ситуация, която не може да бъде преодоляна с усилията и средствата на един човек.

Пожелавам успех на ПФК Пирин Благоевград"