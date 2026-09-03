Новини
Спорт »
Бг футбол »
Основният спонсор в Пирин Благоевград се оттегли

Основният спонсор в Пирин Благоевград се оттегли

3 Септември, 2026 11:57 852 9

  • пирин благоевград-
  • георги калпакчиев-
  • финансова криза-
  • втора лига-
  • футбол-
  • дългове-
  • спонсор-
  • български футбол-
  • фенове-
  • спасение

Клубът изпада в криза след напускането на Георги Калпакчиев и тежкото си представяне във Втора лига

Основният спонсор в Пирин Благоевград се оттегли - 1
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Футболният клуб Пирин (Благоевград) се изправя пред едно от най-мрачните изпитания в своята история. След поредица от разочароващи резултати и нито една спечелена точка в първите седем кръга на Втора лига, ситуацията в отбора се влошава с всеки изминал ден. Феновете са в шок, а атмосферата около стадиона е наситена с тревога и несигурност.

Внезапен обрат разтърси клуба, след като благодетелят Георги Калпакчиев официално обяви, че се оттегля от управлението на Пирин. Причината – непосилните задължения, натрупани от предишни ръководства, които се оказаха непреодолима пречка дори за най-верните поддръжници на отбора. Калпакчиев призна, че не е в състояние да покрие огромните дългове, които тежат като воденичен камък на клуба.

Ето обръщението на Георги Калпакчиев към спортната общественост в Благоевград:

"След положените усилия за стабилизиране на ПФК „Пирин“ съм принуден да се оттегля от ангажимента си към клуба.

Причините са невъзможността да бъдат изплатени значителните задължения, натрупани от предишни собственици, както и невъзможността да продължавам самостоятелно да издържам клуба.

Участието ми беше в качеството на преносител на акциите, а не на собственик или основен инвеститор. Положих всички усилия да намеря устойчиво финансиране, но въпреки проведените разговори, всички потенциални инвеститори се отказаха.

Това решение не е отказ от „Пирин“, а резултат от обективна финансова ситуация, която не може да бъде преодоляна с усилията и средствата на един човек.

Пожелавам успех на ПФК Пирин Благоевград"


Поставете оценка:
Оценка 5 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Смешковци

    14 0 Отговор
    В тоя град нвма бизнесмени, само тарикат цървуланковци и по цял ден мелят лакардий по кафенетата, от едното в другото 🤮

    Коментиран от #3

    12:08 03.09.2026

  • 2 Весело

    9 1 Отговор
    Напред към Трета югозападнала лига.

    12:28 03.09.2026

  • 3 Весело

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Смешковци":

    Откакто държавата взе да се бори с плантациите с канабис няма бизнесмени там. А какви бизнесмени имаше там едно време.

    Коментиран от #5

    12:30 03.09.2026

  • 4 Бербатов

    7 2 Отговор
    първо да помогне на родния си клуб, а после и на БФС. Без родни клубове не воже да има БФС.

    Коментиран от #6, #9

    12:33 03.09.2026

  • 5 Чомбе

    10 0 Отговор

    До коментар #3 от "Весело":

    Тарикат саляндурлянковци е целиа град, мързи ги да гледат и да говорят правилно

    12:35 03.09.2026

  • 6 Че той е петричанец

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Бербатов":

    Преселник у градо таа балерина

    12:36 03.09.2026

  • 7 Славист

    6 0 Отговор
    Добре де,защо не го фалират?Ако си бакалин,за хиляда лева ти затварят дюкяна,а тия с години влачат огромни дългове и не ги закачат.Като чета,то поне половината отбори са в това положение...да не говорим за другите спортове и федерации.

    12:45 03.09.2026

  • 8 Стойчо

    2 0 Отговор
    Какъв е тоя нацистки орел в емблемата на макетата.

    13:37 03.09.2026

  • 9 Стефан

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Бербатов":

    Родният клуб на Бербатов е МАКЕДОНСКА СЛАВА - Марикостиново.

    13:38 03.09.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове