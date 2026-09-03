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Олимпийска шампионка: Щастлива и благословена съм, че съм жива

Олимпийска шампионка: Щастлива и благословена съм, че съм жива

3 Септември, 2026 16:15 472 0

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  • катастрофа

Тара Дейвис-Уудхол оцеля в катастрофа

Олимпийска шампионка: Щастлива и благословена съм, че съм жива - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Олимпийската шампионка в скока на дължина Тара Дейвис-Уудхол призна, че се чувства „щастлива и благословена, че е жива“, след като е попаднала в сериозна автомобилна катастрофа. 27-годишната американка е пътувала към тренировка миналата седмица, когато е станала участник в „много страшен“ челен сблъсък. Инцидентът е довел до тежко сътресение на мозъка, а състезателката все още не е успяла да поднови тренировките си.

„За щастие се измъкнах без сериозни наранявания“, написа Дейвис-Уудхол в социалните мрежи.

Атлетката не изключва възможността да участва в първото издание на World Athletics Ultimate Championships в Будапеща, но признава, че към момента не е сигурна дали ще бъде готова за състезанието.

„В момента работя с екипа си и лекарите, за да се възстановя, но не съм сигурна дали ще бъда готова да се състезавам на Ultimate Championships следващата седмица. Очаквайте още информация“, заяви тя.

„Наистина е много неприятен момент. В момента съм в пика на подготовката си“, сподели американката.

„Никога не съм била толкова бърза. Никога не съм била толкова силна. Именно затова това решение е толкова трудно за мен. В момента просто не знам къде се намирам“, добави тя.

Ultimate Championships ще се проведе в Унгария от 11 септември. В надпреварата ще участват олимпийски, световни и шампиони от Диамантената лига, както и най-добрите атлети за годината. Състезанието е тридневно и ще предложи награден фонд, като победителите ще получат по 111 000 британски лири.

Дейвис-Уудхол спечели олимпийската титла в скока на дължина на Игрите в Париж през 2024 г. Година по-късно тя триумфира и на световното първенство в Токио, затвърждавайки позицията си сред водещите имена в леката атлетика.


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