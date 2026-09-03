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Рефер разкри как се е забавлявал по време на мачове от Висшата лига преди ВАР

Рефер разкри как се е забавлявал по време на мачове от Висшата лига преди ВАР

3 Септември, 2026 17:15 668 2

  • майк дийн-
  • футбол-
  • съдия-
  • висша лига

Понякога издържах 20-25 минути без да свиря

Рефер разкри как се е забавлявал по време на мачове от Висшата лига преди ВАР - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бившият английски съдия Майк Дийн разкри, че докато е съдийствал мачове от английската лига, понякога умишлено се е опитвал да издържи възможно най-дълго без свирка или е вземал решения на терена от централния кръг. Той разказа това в подкаста на Джейми Варди „Having a Party“. Каза, че тези инциденти са се случили преди въвеждането на видео съдиите.

„Имахме тези мачове за забавление. Забавлявахме се. Казвахме си: „Да видим колко дълго можем да издържим без свирка.“ Правих това няколко пъти във Висшата лига, преди ВАР. Понякога издържах 20-25 минути без да свиря: „Играй, играй, играй.“

А понякога стоях в централния кръг колкото можех по-дълго, преди да се наложи да си тръгна. Помощник-съдиите казваха: „Не можеш да го направиш.“ Аз казвах: „Ще опитам.“ „В един мач ми отне около 15 минути, без да напускам централния кръг“, каза Дийн.

Той се оттегли от съдийството след сезон 2021/22 и спря да работи като видео асистент-съдия през 2023 г. Той е ръководил над 500 мача в английската Висша лига по време на кариерата си.

Историята му предизвика вълна от критики от феновете, които сметнаха поведението му за непрофесионално./БТА


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